Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»РИА Новости 11:50
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
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Сотрудники фонда были задержаны еще в мае, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении.
— Александр Малькевич, российский журналистТАСС 11:00
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Малькевич заявил, что задержанные в Ливии сотрудники Фонда не вмешивались в выборы
Экономика сегодня12:17
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