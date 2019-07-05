Сотрудники фонда были задержаны еще в мае, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении.

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

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