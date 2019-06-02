Происшествия

В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиляРИА Новости вчера в 21:30

По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.
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