В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиляРИА Новости вчера в 21:30

По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.

В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля

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