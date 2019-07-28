В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

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