Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76Lenta.ru 20:08

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

Известия19:27

В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

РИА Новости18:42

СМИ сообщили об уничтожении в Ливии украинских Ил-76

РБК20:59

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Lenta.ru20:08

В Сети сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

РЕН ТВ19:47

Самолёт Ан-124 полностью уничтожен миномётным ударом

Avia.pro19:59

В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76

Вести.Ru22:02
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Путин начал погружение к месту гибели подлодки

Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе.
Обновлено в 07:28
Общество

Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом.
Обновлено в 01:27
Общество

В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население

Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.
Обновлено в 07:59
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Происшествия

В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек

Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Премьер Румынии не исключила референдума об ужесточении наказаний за насилие и педофилию

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ рассматривает возможность проведения национального референдума о резком ужесточении наказания за убийства, насилие и педофилию в связи с делом о похищении несовершеннолетней девочки в Каракале (уезд Олт на юге страны).
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы

Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено вчера в 09:09
Политика

Дипломаты РФ встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero

Сотрудники посольства РФ в Тегеране рассказали о встрече с российскими моряками, входящими в состав экипажа анкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе.
Обновлено в 05:00
Происшествия

На трассе «Скандинавия» в ДТП пострадали три человека

По предварительной информации, на 73 километре трассы «Скандинавия» столкнулись три автомобиля: Nissan X-Trail, за рулем которого находился мужчина 1958 года рождения, Opel Mokka под управлением мужчины 1975 года рождения и ГАЗель, которую вел мужчина 1982 года рождения.
Обновлено в 10:00
Политика

Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

Обновлено в 11:54
Путешествия

Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры

Ранее сообщалось, что названо место россиян в рейтинге активных путешественников.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поделилась «постельным» снимком с подругой

Анфиса Чехова поздравила близкую подругу с днем рождения необычным способом, поделившись с подписчиками их совместным снимком в постели.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился

У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Обновлено в 15:50
Происшествия

Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 35 человек

Обновлено в 22:03
Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Порту»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.
Обновлено в 16:52
Политика

Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам

Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
Обновлено в 20:44
Спорт

Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира

Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.
Обновлено вчера в 17:40
Здоровье

Некоторые сладости могут спровоцировать рак

Обновлено в 05:46
Космос

Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»

Обновлено в 20:05
Авто

Снижается ли расход топлива, если ехать следом за грузовиком

Легковой автомобиль, расход топлива которого 6 л/100 км двигался за фурой. В итоге топлива было потрачено 4,5 литра.
Обновлено в 08:15
Теннис

Рамос и Штебе сыграют в финале турнира ATP в Гштааде

Испанский теннисист Альберт Рамос-Винолас встретится с немцем Седриком-Марселем Штебе в финале турнира ATP в Гштааде.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море

Начать закупать беспилотные вертолеты для размещения на сторожевых кораблях Сил самообороны намерено министерство обороны Японии начиная с 2023 года.
Обновлено в 21:25
Наука

Российские ученые удостоены премии в США за открытие

Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено в 21:02
Авто

Стоит ли менять автомобиль по достижению определенного уровня пробега?

Согласно наиболее распространенной теории, что машину следует менять по достижению пробега в 100 тысяч километров, в противном случае проблемы с ней станут возникать все более часто.
Обновлено в 22:45
Политика

От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику

От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
Обновлено в 04:12
Кино

Американский режиссер Майкл Бэй встретился в Киеве с Кличко

Обновлено в 15:32
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
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