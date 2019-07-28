Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76Lenta.ru 20:08
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Путин начал погружение к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе.
Обновлено в 07:28
Общество
Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом.
Обновлено в 01:27
Общество
В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население
Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.
Обновлено в 07:59
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Премьер Румынии не исключила референдума об ужесточении наказаний за насилие и педофилию
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ рассматривает возможность проведения национального референдума о резком ужесточении наказания за убийства, насилие и педофилию в связи с делом о похищении несовершеннолетней девочки в Каракале (уезд Олт на юге страны).
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы
Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Дипломаты РФ встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero
Сотрудники посольства РФ в Тегеране рассказали о встрече с российскими моряками, входящими в состав экипажа анкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На трассе «Скандинавия» в ДТП пострадали три человека
По предварительной информации, на 73 километре трассы «Скандинавия» столкнулись три автомобиля: Nissan X-Trail, за рулем которого находился мужчина 1958 года рождения, Opel Mokka под управлением мужчины 1975 года рождения и ГАЗель, которую вел мужчина 1982 года рождения.
Обновлено в 10:00
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Путешествия
Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры
Ранее сообщалось, что названо место россиян в рейтинге активных путешественников.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась «постельным» снимком с подругой
Анфиса Чехова поздравила близкую подругу с днем рождения необычным способом, поделившись с подписчиками их совместным снимком в постели.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился
У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Обновлено в 15:50
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Порту»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.
Обновлено в 16:52
Политика
Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
Обновлено в 20:44
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.
Обновлено вчера в 17:40
Здоровье
Некоторые сладости могут спровоцировать рак
Обновлено в 05:46
Авто
Снижается ли расход топлива, если ехать следом за грузовиком
Легковой автомобиль, расход топлива которого 6 л/100 км двигался за фурой. В итоге топлива было потрачено 4,5 литра.
Обновлено в 08:15
Теннис
Рамос и Штебе сыграют в финале турнира ATP в Гштааде
Испанский теннисист Альберт Рамос-Винолас встретится с немцем Седриком-Марселем Штебе в финале турнира ATP в Гштааде.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
Начать закупать беспилотные вертолеты для размещения на сторожевых кораблях Сил самообороны намерено министерство обороны Японии начиная с 2023 года.
Обновлено в 21:25
Наука
Российские ученые удостоены премии в США за открытие
Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено в 21:02
Авто
Стоит ли менять автомобиль по достижению определенного уровня пробега?
Согласно наиболее распространенной теории, что машину следует менять по достижению пробега в 100 тысяч километров, в противном случае проблемы с ней станут возникать все более часто.
Обновлено в 22:45
Политика
От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику
От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
Обновлено в 04:12
Кино
Американский режиссер Майкл Бэй встретился в Киеве с Кличко
Обновлено в 15:32
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13