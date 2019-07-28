В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Происшествия Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.

Шоу-бизнес Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.

Политика Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.

Происшествия ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.

Здоровье Вызывать врача к севастопольским детям предлагают по-новому Напоминается, что также проконсультироваться по всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи в городе или записаться к нужному врачу, можно по номерам Единого контакт-центра здравоохранения Севастополя.

Космос Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.

Футбол Вратарь «Реала» Куртуа получил травму Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании.

Политика В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антона Кориневича о том, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Авто Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с новой коробкой передач будет предлагаться в четырех исполнениях, где одна из версий будет Edition 1. Эта модификация будет отличаться особыми шильдиками, новыми сидениями и другим декором.

Политика Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Политика Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял находящуюся в Москве спецпредставительницу генерального секретаря ООН по Ираку, главу Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт, сообщил МИД РФ.

Политика В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.

Культура Валерия Гергиева освистали в Германии «Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под управлением Гергиева получился невнятным и нечётким настолько, что в конце дирижёра даже освистали.

Футбол Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Экономика Дания останавливает «Северный поток-2» У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Армия и оружие В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.

Происшествия Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.