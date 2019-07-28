Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76Lenta.ru 27 июля в 20:08

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Появилось фото сожженных в Ливии самолетов Украины

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Газета.Ruвчера в 18:07
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Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

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Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
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ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело

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Здоровье

Вызывать врача к севастопольским детям предлагают по-новому

Напоминается, что также проконсультироваться по всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи в городе или записаться к нужному врачу, можно по номерам Единого контакт-центра здравоохранения Севастополя.
Обновлено в 10:14
Космос

Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
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Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
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Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Футбол

Вратарь «Реала» Куртуа получил травму

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании.
Обновлено в 11:56
Политика

В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антона Кориневича о том, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
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Авто

Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

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Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
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Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
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«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы Kiss

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Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика

Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял находящуюся в Москве спецпредставительницу генерального секретаря ООН по Ираку, главу Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт, сообщил МИД РФ.
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Политика

В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 09:40
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Валерия Гергиева освистали в Германии

«Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под управлением Гергиева получился невнятным и нечётким настолько, что в конце дирижёра даже освистали.
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Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана

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Футбол

Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы

Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 07:57
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Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
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Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры

Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.
Обновлено в 05:16
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Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле

В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
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Со 2 по 6 августа Нижний Новгород превратится в съемочную веб-площадку

Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде во второй раз пройдет единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, организованный при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода.
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