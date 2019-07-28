Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76Lenta.ru вчера в 20:08
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Обновлено в 05:14
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено 26 июля в 06:58
Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны еврейского государства.
Обновлено в 05:05
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины
В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
В Грузии пройдёт митинг за восстановление прежних отношений с Россией
По мнению организаторов митинга, правящая власть показала свою неспособность предотвратить ситуацию, приведшую к обострению отношений с Россией, а значит должна уйти, чтобы могли прийти те, кто сможет начать процесс урегулирования отношений с Россией, Абхазией и Южной Осетией.
Обновлено 25 июля в 17:09
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Политика
Владимир Путин спустился на дно Финского залива почтить память моряков
Президент Российской Федерации Владимир Путин начал спуск в батискафе к затонувшей подводной лодке времен Великой Отечественной войны на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 09:07
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено 26 июля в 09:59
Общество
Власти Приамурья предложили ввести в области ЧС федерального уровня
Власти Амурской области выступили с предложением ввести в регионе ЧС федерального уровня из-за паводка.
Обновлено в 00:20
Политика
Украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии»
Журналист, экс-шеф-редактор украинской редакции журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».
Обновлено в 06:08
Происшествия
Более 150 участников акции у мэрии Москвы провели ночь в отделениях полиции
Люди лежат на стульях, столах, на полу – так выглядело сегодня ночью одно из отделений полиции в Москве.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Жертвами жары в Италии стали три человека
Обновлено в 04:39
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пловцу из Венгрии запретили выезд из Кореи из-за домогательств
Спортсмену из Венгрии закрыли выезд из страны на 10 дней из-за того, что ему предъявили обвинения в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 05:55
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Легкомоторный самолет упал в карьер с водой у деревни Дракино недалеко от Серпухова. В результате ЧП погибли два человека.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом
В Ленинградской области на 135-м км автодороги Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели четырёх человек.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на ходу в Петербурге
В Московском районе Санкт-Петербурга 27 июля, в субботу, на проезжую часть из автобуса на ходу выпала женщина.
Обновлено в 06:34
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC
Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.
Обновлено в 04:23