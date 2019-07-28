Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76Lenta.ru вчера в 20:08

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Опубликовано видео последствий уничтожения двух украинских военных самолётов в Ливии

Avia.pro06:00

В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

РИА Новостивчера в 18:42

В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76

Вести.Ruвчера в 22:02

СМИ сообщили об уничтожении в Ливии украинских Ил-76

РБКвчера в 20:59

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Lenta.ruвчера в 20:08

В Сети сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

РЕН ТВвчера в 19:47

СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

Известиявчера в 19:27
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
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