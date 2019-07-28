Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76Lenta.ru вчера в 20:08
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Теннис
Рамос и Штебе сыграют в финале турнира ATP в Гштааде
Испанский теннисист Альберт Рамос-Винолас встретится с немцем Седриком-Марселем Штебе в финале турнира ATP в Гштааде.
Обновлено вчера в 12:19
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено 26 июля в 18:21
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получил необычную расцветку
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 00:09
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась «постельным» снимком с подругой
Анфиса Чехова поздравила близкую подругу с днем рождения необычным способом, поделившись с подписчиками их совместным снимком в постели.
Обновлено вчера в 13:25
Здоровье
Скрытая опасность: какие привычные продукты могут привести на больничную койку
Однозначно вы найдёте продукты, которые привыкли есть. Однако их брать лучше не стоит, ведь они могут привести к проблемам со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
От паводка в Приамурье могут пострадать еще 24 населенных пункта
От паводка в Амурской области могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов, сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании правительства региона министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал о ссоре с бабушкой
Со многими родственниками Василий не общается. Особенно не сложились отношения с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00, в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено вчера в 15:10
Единоборства
Россиянин Царукян победил Обена-Мерсье на турнире UFC 240
Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
Обновлено 26 июля в 15:57
Политика
Nord Stream 2 AG призвал суд ЕС аннулировать дискриминационные меры
Оператор газовой магистрали «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратился в суд Евросоюза с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении трубопровода.
Обновлено 26 июля в 06:07
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова вышла замуж
Недавно Алина ушла в декрет, но перед появлением ребенка на свет решила выйти замуж.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Пранкер Лексус поговорил с опальным украинским генералом от имени Зеленского
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) пообщался с главой полиции Днепропетровской области генералом Виталием Глуховерей от имени президента Украины Владимира Зеленского, который ранее призвал главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие
В Триполи потребовали вывести войска Хафтара из столицы Ливии
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж заявил спецпредставителю генсека ООН Гасану Саламе, что политическое урегулирование в стране может быть возобновлено лишь после вывода Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из Триполи.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено 26 июля в 14:52
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Шоу-бизнес
Роман с Кончаловским и соперничество с сестрой: личная жизнь Марианны Вертинской
28 июля Марианне Вертинской исполнилось 76 лет, и все эти годы она неизменно слышит вопросы о сестре.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал постельное фото с Аллой Пугачевой
Фото знаменитостей обсуждают в сети. Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге новое фото со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Космос
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»
Обновлено вчера в 20:05