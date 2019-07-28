Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76Lenta.ru 27 июля в 20:08

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Появилось фото сожженных в Ливии самолетов Украины

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Появились подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

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Специалисты опознали уничтоженные украинские самолёты

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Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
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Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

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Россия представила в ООН Концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила Совету Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
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По информации источника, миланский клуб рассматривает вариант с Кавани в случае, если не получится подписать форварда «Ромы» Эдина Джеко.
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Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
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Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
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Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
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Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народного артиста РФ, композитора и продюсера Игоря Крутого, отметив значимость его песен на современной российской эстраде.
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Авто

Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
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Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы

Обновлено в 08:52
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Джонсон захотел крупнейшую рекламную кампанию со времен войны

Издание считает, что это самая масштабная рекламная кампания со времен Второй мировой войны.
Обновлено в 16:30
Политика

Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению

Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Общество

Умерла самая умная в мире собака

Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
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Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах

По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Баранец сравнил российский ЗРК С-400 и израильский Хец-3

В результате анализа возможностей испытанного в США оружия эксперт пришел к выводу о том, что «главным конкурентом «Хец» сегодня являются ЗРК С-400, которые тоже «залезают» в ближний космос».
Обновлено в 11:00
Кино

Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е

Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Кино

Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
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«Лестер» требует у «МЮ» 90 млн фунтов за Магуайра

Обновлено в 15:59
Футбол

Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
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В Испании из-за забастовки отменят более тысячи поездов

Из-за четырехдневной забастовки, объявленной профсоюзами, оператор испанских железных дорог Renfe отменил более тысячи рейсов поездов.
Обновлено в 13:40
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Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400

"Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400", - заявил РИА Новости представитель ведомства.
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Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние

В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
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