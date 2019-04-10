Армия и оружие

В Ливии силы Хафтара сбили военный самолетРБК 15:33

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбила военный самолет, следовавший из города Мисрата в сторону Триполи. Об этом сообщил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает Addresslibya.
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Армия Хафтара сбила военный самолет

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