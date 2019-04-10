Армия и оружие
В Ливии силы Хафтара сбили военный самолетРБК 15:33
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбила военный самолет, следовавший из города Мисрата в сторону Триполи. Об этом сообщил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает Addresslibya.
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Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
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Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Обновлено в 13:35
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«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
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Экономика
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В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
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Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»
Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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После долгих поисков создатели сериала о британской королевской семье "Корона" выбрали актрису на роль принцессы Дианы.
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Общество
Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати
Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
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В Кудрово произошла одиночная авария с участием иномарки. Машина вылетела с моста в реку Оккервиль.
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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43
Политика
Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах
Лидеры оппозиционной политической партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на выборах в парламент, сообщает Times of Israel.
Обновлено в 15:15
Авто
Эксперты из Германии оценили российское топливо
Обновлено в 04:50
Происшествия
Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину
В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено в 14:55
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Здоровье
В Туле открылся гепатологический центр
В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Обновлено в 08:01
Политика
«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ
Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Политика
Помпео заявил о невозможности сравнивать Голаны с Крымом
Вашингтон применяет разные подходы при определении территориальной принадлежности Голанских высот и Крыма, поскольку они перешли под контроль другого государства в разных ситуациях, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Обновлено в 07:23
Экономика
Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ
Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
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Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45