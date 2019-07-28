Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76Газета.Ru 07:20

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия. По другим сведениям, уничтожен один Ил-76 в разрушенном арсенале. Украинские СМИ сообщают, что был уничтожен самолет Ан-124, а пилот из Мелитополя погиб.
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Опубликовано видео последствий уничтожения двух украинских военных самолётов в Ливии

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
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