Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76Газета.Ru 07:20

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия. По другим сведениям, уничтожен один Ил-76 в разрушенном арсенале. Украинские СМИ сообщают, что был уничтожен самолет Ан-124, а пилот из Мелитополя погиб.
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