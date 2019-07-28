Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76Газета.Ru 07:20
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия. По другим сведениям, уничтожен один Ил-76 в разрушенном арсенале. Украинские СМИ сообщают, что был уничтожен самолет Ан-124, а пилот из Мелитополя погиб.
Читать в источнике
Оценить482
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Общество
Более 850 тыс. москвичей посетили культурные мероприятия в субботу
Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия, организованные в Москве в субботу, 27 июля.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Жертвами непогоды в Италии стали три человека
Три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию после длительного периода жары с аномально высокими температурами.
Обновлено в 04:39
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Празднование Дня ВМФ стартовало парадом во Владивостоке
В России стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Общество
В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка
В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:22
Общество
Почти на полтора метра поднялся уровень воды в районе Благовещенска
Уровень воды в реке Селемджа в районе затопленной Богословки Амурской области за сутки поднялся на два метра, в районе Благовещенска уровень реки Амур увеличился на полтора метра, сообщает региональное правительство со ссылкой на данные областного гидрометцентра.
Обновлено вчера в 00:55
Здоровье
Стало известно число больных гепатитом С жителей России
В России гепатитом C болели от 2 до 4% населения, 3,5 млн человек больны им хронически, заявил сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.
Обновлено в 13:00
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Дизайнер Жанны Эппле раскритиковал одежду от Тимати
К числу критиканов относится дизайнер Геннадий Горбачев, который тесно сотрудничает с Жанной Эппле, Бари Алибасовым, Сергеем Зверевым.
Обновлено в 20:00
Общество
Режим ЧС ввели из-за подтопления насосной станции в районе Приморья
Власти Приморского края ввели режим ЧС в Пожарском районе, где в поселке Лучегорск затопило из-за дождей насосную станцию.
Обновлено вчера в 23:58
Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
Российский гонщик показал лучший результат в сезоне Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull.
Обновлено в 18:18
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Трех человек расстреляли около заправки во Франции
Как отмечается, в результате стрельбы три человека скончались, еще один - получил ранения. Среди погибших есть одна женщина.
Обновлено в 17:24
Экономика
Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли
В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено в 18:31
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти
11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
Обновлено в 14:27
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика
В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
Обновлено в 19:16
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55