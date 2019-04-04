Армия и оружие
В Ливии отдан приказ о наступлении на ТриполиГазета.Ru 04 апреля в 11:39
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу государства Триполи.
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Хафтар заявил, что продолжит наступление на Триполи до полного уничтожения террористов
Интерфаксвчера в 12:56
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