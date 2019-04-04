В Ливии отдан приказ о наступлении на ТриполиГазета.Ru 04 апреля в 11:39

В Ливии отдан приказ о наступлении на Триполи

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Армия и оружие Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.

Религия Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения 7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.

Политика Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.

Политика Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Армия и оружие Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Авто В России открыли прием заказов на Tesla Model Y Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).

Экономика Банки РФ согласны переводить зарплаты по номеру телефона, но видят риски для клиентов Пока остаются открытыми вопросы действия банков при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Экономика Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов Сбербанк и Московский кредитный банк временно ограничивали прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в части банкоматов.

Политика Двадцать штатов подали в суд на Трампа из-за расходов на стену Сразу двадцать американских штатов выступили против планов Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.

Гаджеты Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Армия и оружие В Германии призывают распустить НАТО НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.