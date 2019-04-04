Армия и оружие

В Ливии остановили наступление ХафтараГазета.Ru 09:22

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
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Ливийский фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

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Хафтар начал решающую битву за Триполи и не собирается ее проигрывать

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Мэр ливийского Гарьяна сообщил, что Хафтар зашел в город без боя

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Мэр ливийского Гарьяна заявил, что армия Хафтара взяла город без боя

RT на русском06:52

Командующий армии Ливии направил войска в сторону Триполи

ФАНвчера в 12:39
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
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ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
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Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
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Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Политика

Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье

Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
Политика

Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
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В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Технологии

ВКонтакте и KupiKupon начислят кешбэк 20% за покупку купонов

Пользователи ВКонтакте получат кешбэк 20% за покупки в сервисе KupiKupon. Акция действует при оплате с помощью VK Pay.
Обновлено в 09:08
Энергетика

Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Авто

Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере

Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
Обновлено в 09:11
Кино

Сериал «Гоголь» покажут на платформе Amazon

Стриминговый сервис Amazon Prime Video купил права на показ сериала «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика

Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»

Согласно ФАН, анализы у шоумена принимал фельдшер первой категории Владислав Кирякулов, который снимался в спродюсированном Зеленским сериале "Сваты".
Обновлено в 09:37
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Петербурге украли пушку 1940 года

По данным полиции, неизвестный выкрал пушку 1940 года выпуска из арендуемого ангара.
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Джон Чо сыграет главную роль в сериале Netflix по аниме «Ковбой Бибоп»

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Названо место похорон Георгия Данелии

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«Ахмат» убрал флаг Косово со стадиона после недовольства Сербии

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Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Армия и оружие

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Следствие задержало скрывавшегося фигуранта дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, единственного фигуранта дела Михаила Абызова, которому поначалу удалось скрыться, следует из материалов Басманного суда Москвы.
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Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
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