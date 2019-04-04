Армия и оружие
В Ливии остановили наступление ХафтараГазета.Ru 09:22
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
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Авто
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
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Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
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Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
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ВКонтакте и KupiKupon начислят кешбэк 20% за покупку купонов
Пользователи ВКонтакте получат кешбэк 20% за покупки в сервисе KupiKupon. Акция действует при оплате с помощью VK Pay.
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Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
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Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере
Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
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Сериал «Гоголь» покажут на платформе Amazon
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Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
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Обновлено в 08:40
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Обновлено в 04:53
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Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»
Согласно ФАН, анализы у шоумена принимал фельдшер первой категории Владислав Кирякулов, который снимался в спродюсированном Зеленским сериале "Сваты".
Обновлено в 09:37
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
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В Петербурге украли пушку 1940 года
По данным полиции, неизвестный выкрал пушку 1940 года выпуска из арендуемого ангара.
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Названо место похорон Георгия Данелии
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Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Происшествия
Следствие задержало скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, единственного фигуранта дела Михаила Абызова, которому поначалу удалось скрыться, следует из материалов Басманного суда Москвы.
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Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
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Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу
Обновлено вчера в 08:59