Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на ТриполиРЕН ТВ 04 апреля в 18:43
В Ливии произошли первые столкновения между обороняющими столицу страны Триполи и военными Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством Халифы Хафтара. В результате двое бойцов ЛНА оказались ранены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя армии.
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Хафтар заявил, что продолжит наступление на Триполи до полного уничтожения террористов
Интерфаксвчера в 12:56
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