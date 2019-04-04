Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на ТриполиРБК вчера в 13:33
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Столица страны управляется правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем.
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Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Британка узнала о беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 01:29
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель
Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Технологии
Сургутские инженеры разработали робота Бэймакса и планируют его продавать
Обнимает и обследует Бэймакс разработан на базе учреждения "Образовательная экспедиция", занимающегося дополнительным образованием школьников.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой: «Она до сих пор обижена. Мы даже не здороваемся»
Анатолий Руденко вспомнил про роман с Дарьей Поверенновой.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина Хиллария Болдуин заявила в Instagram о возможности выкидыша
Супруга Алека Болдуина показала округлившийся живот и заявила, что её ребёнок вряд ли выживет.
Обновлено в 01:35
Экономика
Moody’s присвоило «Русалу» рейтинг Ba3
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье
Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут
Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Южная Корея ратифицировала соглашение об увеличении расходов на содержание войск США
Национальное собрание (парламент) Республики Корея в пятницу ратифицировал соглашение, в соответствии с которым расходы страны на содержание военного контингента США (USFK) повышаются на 8,2%. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Руководители предприятий в Сирии обеспокоены нехваткой кадров
Руководители предприятий, расположенных в промышленной зоне Телль-Курди провинции Риф-Дамаск в Сирии рассказали об острой нехватке квалифицированных специалистов.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В Южной Корее объявлен режим ЧС в связи с пожаром
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Гороскоп на 5 апреля: Рыбы решат чужую проблему, а Близнецов что-то напугает
Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем.
Обновлено вчера в 11:26
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Голикова: Маткапитал в России могут начать давать за первого ребенка
Вице-премьер добавила, что среди новых мер поддержки российских семей в правительстве обсуждают идею назначать материнский капитал после рождения первенца, а не второго и последующего детей.
Обновлено 03 апреля в 18:07
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка
Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Культура
Британский порнофильм для детей разочаровал зрителей
Обновлено в 00:13