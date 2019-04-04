Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на ТриполиРБК вчера в 13:33

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Столица страны управляется правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем.
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В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
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Технологии

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Обнимает и обследует Бэймакс разработан на базе учреждения "Образовательная экспедиция", занимающегося дополнительным образованием школьников.
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Обновлено вчера в 17:53
Авто

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Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
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Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Жена Алека Болдуина Хиллария Болдуин заявила в Instagram о возможности выкидыша

Супруга Алека Болдуина показала округлившийся живот и заявила, что её ребёнок вряд ли выживет.
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Экономика

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Руководители предприятий, расположенных в промышленной зоне Телль-Курди провинции Риф-Дамаск в Сирии рассказали об острой нехватке квалифицированных специалистов.
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Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Происшествия

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
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