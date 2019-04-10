Армия и оружие

В Ливии армия Хафтара сбила военный самолетРБК 14:49

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбила военный самолет, следовавший из города Мисрата в сторону Триполи. Об этом сообщил сообщил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает Addresslibya.
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Армия Хафтара сбила военный самолет

Взгляд.ру14:11

Ливийская национальная армия сбила военный самолёт

Новостной фронт14:26

В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет

РБК14:49

Армия Хафтара сбила военный самолет

Газета.Ru14:10

Армия Хафтара сбила военный самолет

РИА Новости14:05

Al Jazeera: в Правительстве национального согласия опровергли сообщение о сбитом самолете

ТАСС14:56

Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолет

Аргументы и Факты14:53
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

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США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Происшествия

Источник сообщил о задержании главы Дербентского района

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Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
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Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

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Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

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Получившая замечание от Володина депутат объяснила мат в соцсетях

Получившая замечание от Вячеслава Володина депутат объяснила мат в соцсетях.
Обновлено в 11:27
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии

Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.
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Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Транспорт

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
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Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что опасается того, что новая «некомпетентная» власть может отменить санкции против России.
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Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
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Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах планирует исключить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу.
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Экономика

Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании.
Обновлено в 13:26
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Знарок согласовал контракт со «Спартаком»

Добавим, что в сезоне-2018/19 Спартак по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил СКА в первом раунде со счетом 2-4.
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Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

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Экономика

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
Обновлено в 11:00
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Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
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Косметический бренд Lush уходит из соцсетей

Со следующей недели британский косметический бренд Lush будет использовать соцсети по-минимуму, говорится на официальной странице компании в Instagram.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

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Футбол

Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".
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Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)

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Джон Ромеро снова отложил пятый эпизод оригинальной Doom

По словам Ромеро, коробки начнут рассылать в первую неделю мая, а бесплатная версия пятого эпизода выйдет ещё через неделю после этого.
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Ливийский военный деятель, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года.
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