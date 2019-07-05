Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборыИнтерфакс 10:00
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Имена и фамилии арестованных не приводятся.
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Прогулочное судно перевернулось в Черном море
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Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
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Политика
Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17
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Большой театр бесплатно исполнит «Кармен»
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Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
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Власти Петербурга выделят семьям погибших подводников по 1 млн рублей
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Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Воронежские врачи объяснили рост смертности от рака в регионе
В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.
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Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
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Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
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Обновлено в 11:24
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
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Футбол
«Ювентус» купил защитника Демирала за 18 миллионов евро
«Сассуоло» получит от туринцев 18 миллионов евро, которые будут выплачены в течение 4 лет.
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Шоу-бизнес
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Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина забили тревогу.
Обновлено в 07:22
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
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Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
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Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
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Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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Авто
Гендиректор BMW уйдет в отставку в 2020 году
Обновлено в 08:32
Здоровье
Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
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Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Зеленский пообещал выполнить минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 13:50
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
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Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
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