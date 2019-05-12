Политика
В Литве завершилось голосование на выборах президентаRT на русском вчера в 13:21
Голосование на выборах президента Литвы завершилось, в 20:00 закрылись около двух тысяч избирательных участков, на которых 2,472 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать свой выбор в пользу одного из девяти кандидатов на пост главы государства.
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Шоу-бизнес
Диана Гурцкая посетовала, что не может увидеть маникюр на своих руках
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Россиянам упростят порядок назначения пенсий
Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.
Обновлено в 00:19
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Армия и оружие
Предназначенные на ракеты и самолеты средства США потратят на стену
Пентагон выделил на строительство стены на границе с Мексикой 1,5 миллиарда долларов из средств, предназначенных для финансирования программ модернизации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Обновлено в 00:24
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне
Обнаруженные на американской территории системы ПВО С-300 могли там оказаться благодаря Украине, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Здоровье
Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Хоккей
Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:14
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Новый Ford Territory опередил по продажам Hyundai Creta
Новый бюджетный кроссовер Ford Territory, представленный в октябре прошлого года, стал абсолютным бестселлером Ford в сегменте SUV на китайском рынке.
Обновлено вчера в 22:05
Авто
Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo
Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.
Обновлено 11 мая в 11:35
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска
Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
Обновлено в 00:09
Политика
Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео
В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
В лучших традициях шпионских фильмов: как на самом деле проходили роды Меган Маркл
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Иркутской области идет борьба с лесными пожарами
На значительной части покрытой лесами территории Иркутской области продолжается борьба с пожарами.
Обновлено 10 мая в 04:18
Технологии
«Россети» готовы стать платформой для цифровой трансформации отрасли
Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57