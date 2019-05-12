В Литве завершилось голосование на выборах президентаRT на русском вчера в 13:21

Голосование на выборах президента Литвы завершилось, в 20:00 закрылись около двух тысяч избирательных участков, на которых 2,472 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать свой выбор в пользу одного из девяти кандидатов на пост главы государства.

В Литве завершилось голосование на выборах президента

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