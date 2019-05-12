Политика
Литва выбирает президента страныЮжный Федеральный вчера в 03:16
На главный государственный пост в стране претендуют девять кандидатов. Чтобы быть избранным президентом, одному из них необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае второго тура через две недели будет не избежать.
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«К полудню город начал оживать». Как в Вильнюсе прошел день выборов литовского президента
BaltNews.ltвчера в 14:10
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В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
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Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
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В среднем люди сплетничают по 52 минуты в день - это около 14 % разговоров о третьих лицах.
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Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
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Экономика
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