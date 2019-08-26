Происшествия
В Литве задержали российских пограничниковLenta.ru 03:45
Отмечается, что инцидент произошел вечером в пятницу, 23 августа, в поселке Нида после встречи пограничников Литвы и Калининградской области России. Литовская сторона утверждает, что вооруженные пистолетами российские пограничники вошли на территорию прибалтийской республики на полкилометра.
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Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Здоровье
Казанские врачи удалили ребёнку гигантскую опухоль мозга
Врачи ДРКБ удалили у пятимесячного ребёнка гигантскую опухоль мозга. Сейчас малыш проходит послеоперационное лечение.
Обновлено в 01:30
Общество
Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих
Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.
Обновлено в 02:55
Общество
Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию 27 июля
В Москве прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
Обновлено в 03:05
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Футбол
Блаттер: Перес был взбешен из-за моих слов по поводу Месси и Роналду
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил, как он поссорился с Флорентино Пересом из-за своих слов по поводу Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России.
Обновлено в 03:36
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли более $14 млрд за день
Десять самых богатых людей планеты потеряли свыше $14 млрд из-за падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 03:28
Политика
Президент Индонезии объявил о переносе столицы страны
Столица Индонезии будет перенесена из Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
На маневрах отрабатывался скрытный вывод двух субмарин проектов 671 и 949А из пункта постоянного базирования.
Обновлено в 01:29
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
Иран запросил у Запада разрешение на большой объем экспорта нефти
По данным агентства Reuters, Иран запросил у стран Запада разрешения на экспорт довольно весомого объема нефти.
Обновлено в 03:01
Футбол
Московский «Спартак» догнал лидеров чемпионата России
Столичный клуб на выезде в Самаре обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Победный гол был забит на последних минутах.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено 24 августа в 08:32
Происшествия
В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса
Обновлено 24 августа в 22:38
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, почему у россиян возрастает риск заразиться такими заболеваниями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге, которые совершенно не характерны для нашей страны.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Обновлено в 02:50
Авто
Дилер подготовил «заряженный» Ford F-150
Например, Shelby F-150 может иметь мощность до 765 л. с. Однако цена подобных проектов весьма высока, поэтому дилер Long McArthur выпустил модификацию Ford F-150 LM650.
Обновлено в 03:10
Культура
Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта
Обновлено в 03:26
Общество
В Японии запустят туристический проект «Владивосток+»
Чтобы привлечь японских гостей в другие города края, в Японии собираются запустить проект «Владивосток+».
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко
Журналистика ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:50
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Роскачество назвало способы защиты ребенка от травли в интернете
Около 70% российских подростков становились жертвами или сами принимали участие в травле сверстников в интернете, сообщают эксперты учрежденной по распоряжению правительства некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).
Обновлено в 03:29
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Авто
Porshe готовит новую версию Panamera Turbo
Новую модификацию Porsche Panamera Turbo оснастят 4,8-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 820 л.с. Ожидается, что у европейских дилеров марки такая версия машины появится в 2020 году.
Обновлено 24 августа в 22:19