Двух российских пограничников задержали на территории Литвы, эту информацию подтвердило посольство в Вильнюсе. "Факт того, что инцидент произошел, можем подтвердить, но никаких комментариев дать не можем", — заявили РИА Новости в российской дипмиссии.

с чего всё началось

В Литве пограничники задержали двоих вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK. Их задержали поздним вечером в минувшую пятницу в Ниде и на следующий день передали российской стороне. Российские пограничники с пистолетами зашли на территорию Литвы на полкилометра.

Футбол «Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Космос Космический корабль «Союз МС-14» не смог состыковаться с МКС Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Шоу-бизнес 44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Финансы Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Происшествия РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Происшествия Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Хоккей «Сочи» обыграл «Йокерит» на турнире в Санкт-Петербурге Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над «Йокеритом» на товарищеском турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

Политика Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Политика Выдача российских паспортов обвалила рынок жилья в Донбассе По информации издания, работающие на рынке недвижимости ЛНР риелторы рассчитывали на приток спроса после начала выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но эти надежды не оправдались.

Футбол «Олимпиакос» в хорошем настроении вылетел на матч с «Краснодаром» В первой игре клуб из Пирея победил со счетом 4:0. Судя по фото, греческие футболисты едут в Россию в хорошем настроении.

Происшествия В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.

Здоровье Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.

Политика Касамара отказалась от дебатов с Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.

Авто Стало известно, как возраст клиента влияет на выбор автомобиля Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Культура Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.

Общество Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.

Политика Трамп назвал Путина гордым человеком Президент России Владимир Путин никогда не будет просить взять Россию обратно в G8, отметил глава американского Белого дома Дональд Трамп.