Политика
В Литве стартовали президентские выборыRT на русском 00:44
Отмечается, что в голосовании смогут принять участие примерно 2,5 млн граждан страны. При этом, помимо выборов президента, в стране состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса. На пост главы Литвы претендуют девять кандидатов.
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Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
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Общество
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Екатеринбурженка Лада Акимова стала победительницей 12-го сезона международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world.
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Обновлено 10 мая в 06:07
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Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
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До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
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