Политика

В Литве стартовали президентские выборыRT на русском 00:44

Отмечается, что в голосовании смогут принять участие примерно 2,5 млн граждан страны. При этом, помимо выборов президента, в стране состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса. На пост главы Литвы претендуют девять кандидатов.
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В Литве пройдут очередные президентские выборы

Эхо Москвывчера в 22:09

В Литве стартовали президентские выборы

RT на русском00:44

В Литве началось голосование на президентских выборах

ТАСС00:01

В Литве проходят выборы президента

Sputnik Литва00:00

В Литве начались выборы президента и два референдума

Коммерсантъ01:00

В Литве завершается досрочное голосование на выборах президента

Инфорос10 мая в 05:19

3 вывода из президентской гонки в Литве

RuBaltic.Ru10 мая в 01:55
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Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

Обновлено вчера в 21:33
Общество

В Москве простятся с Сергеем Доренко

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье

Эксперты рассказали о способах улучшить сексуальную жизнь

Эксперты рассказали о девяти способах улучшить сексуальную жизнь и достичь гармонии в отношениях с партнером.
Обновлено в 00:47
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено вчера в 04:54
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Теннис

Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде

Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек

Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан

Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.
Обновлено вчера в 06:32
Хоккей

Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею Россия - Австрия

Стартовое вбрасывание в матче между Россией и Австрией состоится в 13:15 по Москве.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено вчера в 11:12
Технологии

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Красотку из Екатеринбурга признали самой талантливой в мире

Екатеринбурженка Лада Акимова стала победительницей 12-го сезона международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world.
Обновлено в 00:31
Политика

Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено 10 мая в 06:07
Армия и оружие

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Обновлено в 00:01
Единоборства

Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе

Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено вчера в 15:02
Музыка

Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

Обновлено вчера в 05:10
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Общество

Изменены правила получения детских пособий

До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Куда пропала Уса: уровень воды в реках достиг критической отметки

Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне

Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Алсу пришла к Галкину после скандальной победы дочери на «Голосе»

Обновлено в 00:32
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено вчера в 19:26
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