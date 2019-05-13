Второй тур президентских выборов пройдет в ЛитвеГазета.Ru 19:33

Тенденция с подсчетом голосов говорит о нашем поражении. Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку.

Во второй тур прошли: экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Кроме того, в 12 мая в стране проводился референдум о разрешении двойного гражданства и 15%-ом уменьшении количества парламентских депутатов. Ранее сообщалось, что явка на выборах в Литве превысила 56%.

Второй тур президентских выборов пройдет в Литве

Общество Андрею Бочарову «вынесли приговор» Коротко, выводы, сделанные специалистами, Михаил Карягин разместил на своей странички в соцсети, назвав – «приговор Андрею Бочарову от Волгоградстата».

Политика В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Шоу-бизнес Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.

Происшествия Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге «Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Общество Названы средние зарплаты рабочих в Германии Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.

Политика На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.

Экономика A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.

Политика Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.

Общество Самые длинные в мире качели установили в Японии В городе Китакюсю в Японии установлены качели, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире, пишет ТАСС.

Футбол Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем» Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.

Армия и оружие The Federalist (США): три распространенных заблуждения об американской армии во Второй мировой войне (The federalist) Накануне Второй мировой войной армия США была слабой К началу войны вооруженные силы США по своей численности уступали вооруженным силам Португалии.

Футбол Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Происшествия Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ "Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.

Общество Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Происшествия В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.