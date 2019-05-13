Политика
Второй тур президентских выборов пройдет в ЛитвеГазета.Ru 19:33
Во второй тур прошли: экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Кроме того, в 12 мая в стране проводился референдум о разрешении двойного гражданства и 15%-ом уменьшении количества парламентских депутатов. Ранее сообщалось, что явка на выборах в Литве превысила 56%.
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Тенденция с подсчетом голосов говорит о нашем поражении. Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку.
— Саулюс Сквернялис, литовский юристТелеканал 360° 18:53
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