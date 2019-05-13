Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборовРИА Новости 19:16
Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
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Тенденция с подсчетом голосов говорит о нашем поражении. Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку.
— Саулюс Сквернялис, литовский юристТелеканал 360° 18:53
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Кино
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