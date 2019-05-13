Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборовРИА Новости 19:16

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Читать в источнике
Саулюс Сквернялис
Тенденция с подсчетом голосов говорит о нашем поражении. Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку.
— Саулюс Сквернялис, литовский юристТелеканал 360° 18:53

Подробнее о событии

На президентских выборах в Литве выявилась тройка лидеров

Инфорос16:33

Избирком Литвы обработал 95% бюллетеней на выборах президента

RT на русском21:19

В Литве состоится второй тур президентских выборов

РИА Новости19:16

В Литве не удалось с первой попытки выбрать президента

Эхо Москвы20:04

Второй тур выборов президента состоится в Литве

Российская газета20:28

Первый тур выборов президента Литвы не выявил победителя

ТАСС20:33

Вот это поворот! Кто проходит во второй тур выборов президента Литвы

BaltNews.lt15:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:00, Ашберн

В Литве проходят президентские выборы и два референдума

КП - Беларусь04:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» второй год подряд выиграл чемпионат Англии

Обновлено в 12:27
Общество

Бесхозная Россия. Почему дороги, мосты и кладбища оказались без хозяев

Не оформлены каждая пятая дорога с твёрдым покрытием (грунтовки мы не учитывали) и большинство кладбищ.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

Обновлено в 07:55
Политика

Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах

Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12
Общество

Повседневные расходы россиян упали почти на 8%

«Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.
Обновлено в 21:57
Космос

NASA подтвердило повышение концентрации спирта на МКС

Обновлено 10 мая в 17:05
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Хоккей

Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею

5 мая россияне и чехи встречались в рамках Чешских игр, сборная России одержала победу со счетом 4:1. По сравнению с игрой недельной давности у чехов добавился форвард "Вашингтона" Якуб Врана, а также вратарь Павел Францоуз, который только в воскресенье был заявлен на чемпионат мира.
Обновлено в 17:14
Космос

Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года

Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено в 17:01
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено в 20:20
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Обновлено в 21:08
Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Футбол

«Зенит» получил чемпионский кубок на вечное хранение

Команда, оформившая пятое чемпионство в своей истории, получила его на вечное хранение.
Обновлено в 15:05
Общество

Голикова выступила против сокращения майских праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 20:26
Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:15
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено в 21:01
Кино

Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая

Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Общество

Названа зарплата преподавателей вузов и ученых в Забайкалье

Стала известна средняя зарплата преподавателей организаций высшего профессионального образования и научных сотрудников Забайкалья за первый квартал текущего года.
Обновлено в 22:08
Политика

Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине

Обновлено в 09:32
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

День Черноморского флота: моряки отмечают профессиональный праздник

Обновлено в 21:32
ЖКХ

С 13 мая в Барнауле на три недели отключают горячую воду

Обновлено в 21:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное