В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 годаРИА Новости 03:10

В суде началось заседание, где должен быть вынесен приговор гражданам РФ Юрию Мелю и Геннадию Иванову по делу о событиях 13 января 1991 года. Ранее в посольстве РФ в Вильнюсе сообщили, что российским дипломатам было отказано в присутствии на судебном заседании из-за того, что "в суде нет мест".

с чего всё началось

В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.

В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года

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