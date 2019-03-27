Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 годаРИА Новости 03:10
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
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с чего всё началось
В суде началось заседание, где должен быть вынесен приговор гражданам РФ Юрию Мелю и Геннадию Иванову по делу о событиях 13 января 1991 года. Ранее в посольстве РФ в Вильнюсе сообщили, что российским дипломатам было отказано в присутствии на судебном заседании из-за того, что "в суде нет мест".РИА Новости03:36
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