Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 годаРБК 04:20

В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.

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Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек. Причину такого решения в суде не объяснили, сообщает «РИА Новости».

Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года

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