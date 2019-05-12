Политика
В Литве проходят президентские выборыРоссийская газета 04:51
За два часа явка составила 13,5 процента. Одновременно в Литве проходят два референдума - по вопросам двойного гражданства и сокращения числа депутатов Сейма. В настоящее время в стране запрещено быть одновременно гражданином Литвы и другого государства.
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Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Футбол
Нобель Арустамян: «Зенит» хочет купить классного левого защитника. Есть вариант с игроком «Уфы»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Зенита» по покупке левого защитника.
Обновлено в 03:24
Политика
МИД прокомментировал итоги парламентских выборов в ЮАР
Москва после подведения итогов парламентских выборов в ЮАР выражает твердый настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства с ЮАР в различных сферах, говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Обновлено в 04:51
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Татарстане сошел с рельсов тепловоз
Задние колеса тепловоза и пять порожних вагонов сошли с рельс при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма в Татарстане в воскресенье днём, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Доренко знал о том, что у него аневризма аорты
Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Ребенок погиб при возгорании автомобиля на Ставрополье
Обновлено в 05:46
Политика
496 сотрудников избиркомов скончались после выборов в Индонезии
Сразу 496 сотрудников избиркомов скончались по всей стране после выборов при подсчёте голосов.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Культура
Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Политика
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях.
Обновлено в 04:00
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Общество
Московские мотоциклисты организуют пробег в память о Доренко
Московские мотоциклисты решили организовать пробег в память о журналисте Сергее Доренко.
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".
Обновлено в 04:42
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Общество
Как гражданские лётчики из-за автопилота стали водителями самолётов
Пилот должен уметь оперативно переходить с автоматического способа управления самолетом на ручной вариант.В отчетах МАК относительно авиакатастроф в Казани и Перми сообщается, что лётчики не имели необходимого навыка управления самолетом в ручном режиме, что привело к трагедии.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
В Киев началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное Шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Алисса Милано отказалась от секса из-за закона об абортах
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11