Политика
В Литве пройдут президентские выборыВести.Ru вчера в 17:20
Очередные президентские выборы пройдут в воскресенье в Литве. Одновременно с ними состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении числа депутатов парламента. На пост главы государства претендуют девять кандидатов.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Культура
Тюменцы обсудят деятельность культурных центров
Внимание будет уделено современным формам и подходам к оргаизации событий Тюменцы встретятся с представителем московского культурного центра и обсудят деятельность организаций, связанных с культурой, их работе и развитии в современном обществе.
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Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
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Происшествия
Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Наука
Ученые выяснили, кто больше сплетничает
Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
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Происшествия
В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице
В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Месси после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов сбрил бороду
Обновлено в 03:11
Политика
Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ
Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:15
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей
Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Общество
В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами
В Мордовии глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов) выбрали на троих одного ветерана, с фотографией которого прошли на акции Бессмертный полк .
Обновлено в 01:05
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке
В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 04:23
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован
Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Обновлено в 04:10
Политика
Стали известны темы переговоров Помпео в России
10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи.
Обновлено в 02:36
Общество
Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме
Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Спорт
Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде
Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, сообщается на сайте Минпросвещения России.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Опубликовано видео картин Айвазовского с затонувшего корабля
Видео с полотнами известного живописца Ивана Константиновича Айвазовского, обнаруженными на затонувшем более 100 лет назад корабле, опубликовано в Сети.
Обновлено вчера в 09:25