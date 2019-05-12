Политика

В Литве пройдут президентские выборыВести.Ru вчера в 17:20

Очередные президентские выборы пройдут в воскресенье в Литве. Одновременно с ними состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении числа депутатов парламента. На пост главы государства претендуют девять кандидатов.
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Подробнее о событии

Явка на выборах президента Литвы к 9.00 составила 13,5%

РИА Новости03:38

В Литве начались президентские выборы

Газета.Ru02:41

В Литве началось голосование на президентских выборах

ТАСС00:01

В Литве начались выборы президента и два референдума

Коммерсантъ01:00

Президентские выборы проходят сегодня в Литве

Эхо Москвы03:30

Голосование на президентских выборах стартовало в Литве

News.ru01:52

3 вывода из президентской гонки в Литве

RuBaltic.Ru10 мая в 01:55
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:49, Ашберн

В Литве проходят президентские выборы и два референдума

КП - Беларусь04:16
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Культура

Тюменцы обсудят деятельность культурных центров

Внимание будет уделено современным формам и подходам к оргаизации событий Тюменцы встретятся с представителем московского культурного центра и обсудят деятельность организаций, связанных с культурой, их работе и развитии в современном обществе.
Обновлено в 02:11
Футбол

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 04:34
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»

Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Наука

Ученые выяснили, кто больше сплетничает

Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

На Васильевском острове в массовой драке с топором пострадал человек

Обновлено в 03:26
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии

Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия

В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице

В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Месси после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов сбрил бороду

Обновлено в 03:11
Здоровье

Детский кардиолог назвал главные причины смертей на уроках физкультуры

Обновлено в 04:03
Политика

Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ

Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Друзья пришли проститься с Доренко, несмотря на отмену кремации

Обновлено в 03:22
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей

Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Общество

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

В Мордовии глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов) выбрали на троих одного ветерана, с фотографией которого прошли на акции Бессмертный полк .
Обновлено в 01:05
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Экономика

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 04:23
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован

Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Обновлено в 04:10
Политика

Стали известны темы переговоров Помпео в России

10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи.
Обновлено в 02:36
Общество

Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме

Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Спорт

Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде

Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, сообщается на сайте Минпросвещения России.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Опубликовано видео картин Айвазовского с затонувшего корабля

Видео с полотнами известного живописца Ивана Константиновича Айвазовского, обнаруженными на затонувшем более 100 лет назад корабле, опубликовано в Сети.
Обновлено вчера в 09:25
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Даля Грибаускайте
Литовский политик
Литовский государственный деятель, политик. Президент Литовской Республики с 12 июля 2009 года. Министр финансов Литвы, комиссар Еврокомиссии по бюджету и финансовому планированию, комиссар Еврокомиссии по вопросам образования и культуры.
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