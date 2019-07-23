Политика

В Литве назвали белорусскую АЭС «главной угрозой» для ЕвропыLife.ru 07:22

Планы Минска по запуску Белорусской АЭС являются главной угрозой для Европы, передаёт "Sputnik Литва" со ссылкой на депутата Сейма Литвы от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Жигимантаса Павилениса.
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В Литве назвали грядущий запуск БелАЭС «огромным ударом» для всей Европы

Депутат Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой, которая вскоре может возникнуть в Европе. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.
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