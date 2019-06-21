Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕСRT на русском вчера в 22:56

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза. Он заявил, что «Северный поток — 2» стал тестом на согласованность политики стран ЕС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Северный поток - 2» в Литве назвали неуважением к политике ЕС

Газета.Ru01:53

«Северный поток – 2» в Литве назвали неуважением к политике ЕС

Известия03:21

В Госдуме оценили позицию МИД Литвы по «Северному потоку — 2»

RT на русском03:20

Глава МИД Литвы считает «Северный поток - 2» примером неуважения к единой политике ЕС

ТАСС04:06

Глава МИД Литвы назвал «Северный поток—2» неуважением к ЕС

Московский Комсомолецвчера в 23:20

МИД Литвы назвало «Северный поток — 2» примером неуважения к европейской политике

Телеканал 360°вчера в 20:31

Глава МИД Литвы заявил о «неуважении» из-за «Северного потока — 2»

Аргументы и Фактывчера в 20:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
Единоборства

Поветкин проведет следующий бой 12 июля в Саудовской Аравии

Бывший чемпионом мира по версии WBA в тяжелой весовой категории Александр Поветкин проведет ближайший поединок 12 июля.
Обновлено в 06:06
Политика

В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Более 30 журналистов пострадали при беспорядках в Тбилиси

Пострадали 240 человек, более ста остаются в больницах.
Обновлено в 07:39
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

СК проверит мэрию после жалобы Путину на нехватку школ в Красноярске

СК России начал доследственную проверку по жалобе жительницы Красноярска Ксении Бессоновой, рассказавшей в ходе прямой линии с президентом РФ о нехватке детских садов, школ и парков на территории микрорайона Солнечный.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Футбол

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии на Кубке Америки

Обновлено в 00:18
Экономика

ЦБ обнаружил нарушения по кибербезопасности у 75 банков

Банк России проверил в этом году 75 банков на соответствие правилам кибербезопасности.
Обновлено в 07:25
Гаджеты

Google отказалась от выпуска планшетов

Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Политика

Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы

Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.
Обновлено в 06:53
Политика

Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.
Обновлено в 06:15
Футбол

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной».
Обновлено в 05:52
Происшествия

В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га

Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
Обновлено в 06:43
Здоровье

Британка послушала сына стетоскопом и обнаружила смертельную болезнь

Обновлено в 06:53
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Политика

Поместный собор Филарета отказался от томоса в пользу УПЦ

Обновлено вчера в 07:00
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Экономика

Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Музыка

София Ротару возвращается в Россию

Певица София Ротару выступит в России после долгой паузы, сообщает издание Utro.
Обновлено в 02:47
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Спорт

Загитова поделилась впечатлениями от прямой линии с Путиным

Обновлено в 07:37
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Недвижимость

Столичные власти выдали первые разрешения на достройку домов без эскроу

Ранее сообщалось, что в течение одного дня Москомстройинвест может принять максимум 30 комплектов документов от застройщиков на достройку объектов без счетов эскроу.
Обновлено в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное