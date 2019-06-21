Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕСRT на русском вчера в 22:56
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза. Он заявил, что «Северный поток — 2» стал тестом на согласованность политики стран ЕС.
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МИД Литвы назвало «Северный поток — 2» примером неуважения к европейской политике
Телеканал 360°вчера в 20:31
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
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Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
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Ранее сообщалось, что в течение одного дня Москомстройинвест может принять максимум 30 комплектов документов от застройщиков на достройку объектов без счетов эскроу.
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