Политика
В Госдуме оценили позицию МИД Литвы по «Северному потоку — 2»RT на русском 03:20
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
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МИД Литвы назвало «Северный поток — 2» примером неуважения к европейской политике
Телеканал 360°вчера в 20:31
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