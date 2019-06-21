В Госдуме оценили позицию МИД Литвы по «Северному потоку — 2»RT на русском 03:20

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.

В Госдуме оценили позицию МИД Литвы по «Северному потоку — 2»

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их.

Политика Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Политика Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Политика Украинский политик рассказал, как взыскать с России триллионы рублей 12 июня прошлого года Киев потребовал от России компенсаций за якобы нанесенный Украине ущерб.

Политика В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Политика Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.

Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.

Армия и оружие Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.

Политика Указ Зеленского о роспуске Верховной рады признали конституционным Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной рады.

Шоу-бизнес Шестилетний Платон Шепелев стал еще больше похож на Жанну Фриске В апреле 2019 года Платон Шепелев отпраздновал шестой день рождения. Мальчик продолжает жить с отцом – шоуменом Дмитрием Шепелевым.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Экономика Банкротство перешло границу Израиля Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, известным как Игорь Мавлянов,— объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети «Яшма Золото».

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Энергетика Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам года Общая сумма компенсации Белоруссии за поставку загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года, заявил 21 июня заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Шоу-бизнес Располневшая Нелли Уварова стала совершенно неузнаваема 39-летняя звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова приняла участие в шоу на телеканале Россия.