Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕСRT на русском вчера в 22:56
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза. Он заявил, что «Северный поток — 2» стал тестом на согласованность политики стран ЕС.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:09, Вашингтон
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены
Обновлено в 04:06
Политика
16 человек пострадали во время массового митинга в Тбилиси
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Двоим ирландцам закрыли въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР
Двоим ирландцам на три года закрыли въезд на Украину за то, что в четверг во время посадки самолета в Киеве они достали символику РФ и георгиевские ленты и начали выкрикивать "ДНР, вперед!", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 05:27
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Общество
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.
Обновлено в 05:56
Политика
Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко
Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании
По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
Обновлено в 05:42
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия
СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки
В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Транспорт
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Политика
Криптовалюта Facebook является экспансией в жизнь людей — конгрессмен
Криптовалюта Libra, которую хотят выпустить в Facebook в 2020 году, является продолжением бесконтрольного проникновения этой американской компании в личную жизнь миллионов пользователей сети.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Политика
В Кремле подвели итог «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался относительно прошедшей накануне Прямой линии, в которой президент РФ Владимир Путин отвечал на вопросы россиян.
Обновлено в 05:57
Футбол
«Факел» может подписать бывшего защитника «Амкара» и «Кубани»
Как стало известно «Матч ТВ», на сбор «Факела» прибыл очередной потенциальный новичок — центральный защитник Михаил Смирнов.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Авиакомпаниям США запретили полёты в воздушном пространстве Ирана
Управление гражданской авиации (FAA) Соединённых Штатов выпустило приказ, запрещающий авиакомпаниям США полёты в воздушном пространстве Ирана.
Обновлено в 00:28
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено в 05:45
Авто
Энтузиасты построили кемпер на базе Ford Raptor
Специалисты компании MegaRexx Trucks построили кемпер для путешествий на базе Ford Raptor.
Обновлено в 00:05
Общество
Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю
Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма
РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Юлия Савичева высказала свое мнение о штампе в паспорте и любви
В комментарии к снимку певица высказала свое мнение об отношениях, штампе в паспорте и любви.
Обновлено в 04:46
Общество
Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
Украина отказалась прекращать огонь в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат открывать ответный огонь в Донбассе, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 05:58
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23