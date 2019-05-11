Политика

В Литве начались президентские выборыГазета.Ru 02:41

В Литве стартовали президентские выборы.
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В Литве начались президентские выборы

Газета.Ru02:41

Голосование на президентских выборах стартовало в Литве

News.ru01:52

В Литве пройдут очередные президентские выборы

Эхо Москвывчера в 22:09

В Литве стартовали президентские выборы

RT на русском00:44

В Литве началось голосование на президентских выборах

ТАСС00:01

В Литве начались выборы президента и два референдума

Коммерсантъ01:00

3 вывода из президентской гонки в Литве

RuBaltic.Ru10 мая в 01:55
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Армия и оружие

Терактов в мире станет больше

После террористической атаки на Шри-Ланке, во время которой погибли сотни человек, передышки не будет — эксперты полагают, что в перспективе диверсий исламистов может стать еще больше, а география атак расширится.
Обновлено в 01:16
Общество

Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Общество

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

В Мордовии глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов) выбрали на троих одного ветерана, с фотографией которого прошли на акции Бессмертный полк .
Обновлено в 01:05
Хоккей

Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

В Мостовском районе пропал девятилетний мальчик

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента

Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Футбол

Клопп: угловой Александер-Арнольда в матче с «Барселоной» был гениален

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал угловой защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) одним из самых впечатляющих моментов, которые он видел в футболе.
Обновлено в 02:33
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Гаджеты

AMD всё же готовит 16-ядерные процессоры Ryzen 3000 на базе Zen 2

Известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak сообщает, что он обнаружил информацию о инженерном образце 16-ядерного процессора Ryzen 3000.
Обновлено 09 мая в 12:46
Кино

Вышел первый трейлер «Дылды» Кантемира Балагова

Обновлено вчера в 15:19
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД России рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Названы продукты, от которых стоит отказаться людям старше 50 лет

Обновлено в 02:37
Музыка

Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 02:03
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено вчера в 08:25
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Политика

Адвокат Трампа передумал ехать на Украину

Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани передумал ехать на Украину, куда планировал отправиться в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 03:18
Культура

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей

Нападающий «Сан-Хосе» Майер признан первой звездой дня в НХЛ

Майер забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в стартовом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (6:3). Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Сан-Хосе".
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»

Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.
Обновлено вчера в 19:54
Общество

Во Франции начались акции протеста «желтых жилетов»

Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
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