Политика
В Литве начались президентские выборыГазета.Ru 02:41
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Армия и оружие
Терактов в мире станет больше
После террористической атаки на Шри-Ланке, во время которой погибли сотни человек, передышки не будет — эксперты полагают, что в перспективе диверсий исламистов может стать еще больше, а география атак расширится.
Обновлено в 01:16
Общество
Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро
Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Общество
В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами
В Мордовии глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов) выбрали на троих одного ветерана, с фотографией которого прошли на акции Бессмертный полк .
Обновлено в 01:05
Хоккей
Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В Мостовском районе пропал девятилетний мальчик
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента
Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Футбол
Клопп: угловой Александер-Арнольда в матче с «Барселоной» был гениален
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал угловой защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) одним из самых впечатляющих моментов, которые он видел в футболе.
Обновлено в 02:33
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Гаджеты
AMD всё же готовит 16-ядерные процессоры Ryzen 3000 на базе Zen 2
Известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak сообщает, что он обнаружил информацию о инженерном образце 16-ядерного процессора Ryzen 3000.
Обновлено 09 мая в 12:46
Кино
Вышел первый трейлер «Дылды» Кантемира Балагова
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД России рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Музыка
Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 02:03
Политика
В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Политика
Адвокат Трампа передумал ехать на Украину
Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани передумал ехать на Украину, куда планировал отправиться в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 03:18
Культура
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей
Нападающий «Сан-Хосе» Майер признан первой звездой дня в НХЛ
Майер забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в стартовом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (6:3). Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Сан-Хосе".
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Во Франции начались акции протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26