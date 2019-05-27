Политика
Гитанас Науседа победил на выборах президента ЛитвыИзвестия 04:24
Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Происшествия
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Хоккей
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок
Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Здоровье
Медики рассказали, как определить ранние признаки деменции
Специалисты рассказали о пяти ранних признаках заболевания, на которые нужно чаще обращать внимание.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Основатель Huawei выступил против запрета Apple в Китае
Президент и основатель китайского технологического гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против запрета в Китае продукции своего американского конкурента – корпорации Apple.
Обновлено в 00:19
Футбол
Агент Эрнандеса подтвердил, что футболист покинет ЦСКА
Пабло Бентанкур, агент нападающего московского ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил, что его клиент покинет команду.
Обновлено в 04:39
Происшествия
«Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии
«Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Число электричек увеличится на Ярославском направлении МЖД осенью
Число электричек планируют увеличить осенью на Ярославском направлении Московской железной дороги, при этом поменяется и качество подвижного состава, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 05:15
Культура
Шарик загипнотизировал Печкина в новой серии «Простоквашино»
В 15-й серии мультсериала «Простоквашино» пёс Шарик проводит научные эксперименты с гипнозом. Лучше всех ему поддался почтальон Печкин.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Манчестер Сити» ведет переговоры с агентом Тилеманса
«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с агентом полузащитника «Монако» Юри Тилеманса.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
В России начался основной этап ЕГЭ
В России стартует основная волна Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Мурманской области загорелись два склада
Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии
Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".
Обновлено в 05:13
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Политика
Международный трибунал потребовал освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить задержанных Россией в Керченском проливе украинских моряков и корабли.
Обновлено 25 мая в 07:09
Армия и оружие
КНДР назвала Болтона «фанатиком войны»
В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон является "фанатиком войны".
Обновлено в 01:06