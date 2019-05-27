Политика

Гитанас Науседа победил на выборах президента ЛитвыИзвестия 04:24

Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
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Эксперт оценил результаты второго тура президентских выборов в Литве

RT на русском04:40

Избранный президент Литвы выступил под гимн Великобритании

REGNUM03:52

Соперница экономиста Науседы поздравила его с победой на выборах президента Литвы

ТАССвчера в 16:04

На президентских выборах в Литве лидирует экономист Гитанас Науседа

Эхо Москвывчера в 18:03

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Коммерсантъвчера в 15:25

ГИК Литвы обработала сто процентов бюллетеней на выборах президента

Sputnik Литва01:25

Новым президентом Литвы стал Гитанас Науседа

Московский Комсомолец01:33
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:20, Ашберн

Экономист Гитанас Науседа победил в гонке за пост президента Литвы

КП - Северная Европа01:56
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Происшествия

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Религия

В РПЦ сравнили протесты по храму в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 05:10
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Экономика

«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Хоккей

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира

За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Общество

Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок

Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Здоровье

Медики рассказали, как определить ранние признаки деменции

Специалисты рассказали о пяти ранних признаках заболевания, на которые нужно чаще обращать внимание.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Основатель Huawei выступил против запрета Apple в Китае

Президент и основатель китайского технологического гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против запрета в Китае продукции своего американского конкурента – корпорации Apple.
Обновлено в 00:19
Футбол

Агент Эрнандеса подтвердил, что футболист покинет ЦСКА

Пабло Бентанкур, агент нападающего московского ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил, что его клиент покинет команду.
Обновлено в 04:39
Происшествия

«Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии

«Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.
Обновлено в 05:08
Транспорт

Число электричек увеличится на Ярославском направлении МЖД осенью

Число электричек планируют увеличить осенью на Ярославском направлении Московской железной дороги, при этом поменяется и качество подвижного состава, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 05:15
Культура

Шарик загипнотизировал Печкина в новой серии «Простоквашино»

В 15-й серии мультсериала «Простоквашино» пёс Шарик проводит научные эксперименты с гипнозом. Лучше всех ему поддался почтальон Печкин.
Обновлено в 04:27
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Футбол

«Манчестер Сити» ведет переговоры с агентом Тилеманса

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с агентом полузащитника «Монако» Юри Тилеманса.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

В России начался основной этап ЕГЭ

В России стартует основная волна Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии

Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".
Обновлено в 05:13
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Политика

Международный трибунал потребовал освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить задержанных Россией в Керченском проливе украинских моряков и корабли.
Обновлено 25 мая в 07:09
Армия и оружие

КНДР назвала Болтона «фанатиком войны»

В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон является "фанатиком войны".
Обновлено в 01:06
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