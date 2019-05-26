Политика
Гитанас Науседа победил на президентских выборах в ЛитвеПолитика Сегодня вчера в 23:04
Экономист Гитанас Науседа избран президентом Литвы во втором туре выборов по итогам обработки данных на всех избирательных участках, соответствующие результаты обнародованы на сайте Центризбиркома.
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Лидер президентской гонки в Литве заявил, что хочет объединить граждан
Московский Комсомолецвчера в 23:51
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и бывший командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью Youtube-каналу "ГлавТема Народ" рассказал, что летом 2014 года войска ДНР были вынуждены оставить осажденные Славянск и Краматорск из-за острой нехватки боеприпасов и техники.
Обновлено в 04:05
Кино
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено 25 мая в 14:20
Политика
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Политика
Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»
Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Наука
Ученые из России сделали угольные ТЭС более экологичными и выгодными
Большинство развитых стран давно пытается перейти на более чистые источники энергии и максимально ограничить использование угля.
Обновлено в 04:22
Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти
К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
Обновлено в 05:00
Происшествия
Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Политика
Евроскептики укрепили позиции по итогам выборов в Европарламент
Хотя принятие политических решений, вероятно, будет затруднено в связи с распадом "большой коалиции" правоцентристских и левоцентристских сил, результаты выборов защитили Евросоюз от попыток евроскептиков разбить крупнейший в мире торговый блок.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Транспорт
Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России
Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С
Полет американского истребителя F-16C, перекрашенного под российский истребитель пятого поколения Су-57, запечатлели на видео.
Обновлено вчера в 10:36
Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22