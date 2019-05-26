Политика

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в ЛитвеПолитика Сегодня вчера в 23:04

Экономист Гитанас Науседа избран президентом Литвы во втором туре выборов по итогам обработки данных на всех избирательных участках, соответствующие результаты обнародованы на сайте Центризбиркома.
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