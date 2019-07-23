Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы. Об этом сообщает "Sputnik Литва" со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

Общество «Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.

Политика Четвертая часть питьевой воды в России является подделкой В России очень часто встречается поддельная питьевая вода, поэтому стоит ввести для нее маркировку, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге В Санкт-Петербурге таксист без водительских прав врезался в грузовик с прицепом, в результате чего один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.

Происшествия Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Технологии Стартовала вторая проверка системы электронного голосования Стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму.

Политика Путин дал поручение по размещению отходов в районе станции «Шиес» Президент России Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение населения в вопросе о строительстве объекта размещения твердых отходов в районе станции «Шиес» и доложить до 1 сентября.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail «Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Энергетика В России вводят мораторий на господдержку нефтяных месторождений Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.

Происшествия Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Экономика Россияне стали торговать через соцсети и мессенджеры Время с начала 2019 года показало небывалый рост популярности социальный сетей и месенджеров для купли/продажи товаров и услуг среди россиян.

Технологии Одноклассники и Облако Mail.ru раздадут гигабайты на витрине подарков Облако Mail.ru и Одноклассники запустили совместный проект на витрине подарков в социальной сети.

Происшествия Около Алушты катер отрезал ногу мужчине Двухмоторный катер наехал на плавающего мужчину, в результате чего последний остался без голени левой ноги.

Общество В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".

Политика Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Экономика Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум "Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.

Экономика В России подешевела черная икра Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.

Политика Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Музыка Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.

Происшествия Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.