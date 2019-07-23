Политика

В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для ЕвропыРИА Новости 05:06

Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы. Об этом сообщает "Sputnik Литва" со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.
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