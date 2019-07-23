Политика
В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для ЕвропыРИА Новости 05:06
Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы. Об этом сообщает "Sputnik Литва" со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.
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Общество
«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра
МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Политика
Четвертая часть питьевой воды в России является подделкой
В России очень часто встречается поддельная питьевая вода, поэтому стоит ввести для нее маркировку, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
В Санкт-Петербурге таксист без водительских прав врезался в грузовик с прицепом, в результате чего один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника
Обновлено в 01:58
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Технологии
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Политика
Путин дал поручение по размещению отходов в районе станции «Шиес»
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение населения в вопросе о строительстве объекта размещения твердых отходов в районе станции «Шиес» и доложить до 1 сентября.
Обновлено в 05:16
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Энергетика
В России вводят мораторий на господдержку нефтяных месторождений
Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Экономика
Россияне стали торговать через соцсети и мессенджеры
Время с начала 2019 года показало небывалый рост популярности социальный сетей и месенджеров для купли/продажи товаров и услуг среди россиян.
Обновлено в 04:45
Технологии
Одноклассники и Облако Mail.ru раздадут гигабайты на витрине подарков
Облако Mail.ru и Одноклассники запустили совместный проект на витрине подарков в социальной сети.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Около Алушты катер отрезал ногу мужчине
Двухмоторный катер наехал на плавающего мужчину, в результате чего последний остался без голени левой ноги.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Общество
В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже
В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Экономика
В России подешевела черная икра
Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
Обновлено в 04:43
Политика
Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:20
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Общество
В трех районах Магаданской области выпал снег
Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33