Политика
В Литве Белорусскую АЭС назвали главной угрозой для ЕвропыРИА Новости 05:06
Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.
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Депутат Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой, которая вскоре может возникнуть в Европе. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.Sputnik Литва01:12
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
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