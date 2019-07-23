Депутат Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой, которая вскоре может возникнуть в Европе. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.

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Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

В Литве Белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

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