Политика

В Литве Белорусскую АЭС назвали главной угрозой для ЕвропыРИА Новости 05:06

Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.
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В Литве назвали грядущий запуск БелАЭС «огромным ударом» для всей Европы

Депутат Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой, которая вскоре может возникнуть в Европе. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.
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В Литве предупредили о белорусском «огромном ударе» по Европе

Lenta.ru03:24
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

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Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

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Бомбардировщики РФ и КНР впервые осуществили совместное патрулирование

23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - говорится в заявлении Минобороны.
Обновлено в 07:19
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Происшествия

Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии

Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
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Посмотрите, как электрический Ford F-150 буксирует 450-тонный поезд

Обновлено в 10:45
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Культура

Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ

Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
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Авто

Kia представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
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Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика

Российские производители уменьшили размер упаковки

Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
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Шоу-бизнес

Собчак трогательно поздравила Богомолова с днем рождения

Во вторник в день 44-летия Константина Богомолова Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео с возлюбленным.
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Происшествия

Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
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Экономика

Alibaba открыл свою площадку для продавцов из США

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group предоставил доступ к своей платформе производителям, оптовым продавцам и дистрибуторам из США.
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Футбол

На «Самара Арене» могут сыграть «Оренбург» и «Зенит»

Напомним, в начале июня этого года РФС решил, что в будущем сезоне РПЛ «Оренбург» будет проводить домашние матчи на «Самара Арене».
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Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
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Армия и оружие

ВСУ обстреляли установщика камер для фиксации нарушений перемирия

Снайпер Воздушных сил Украины обстрелял специалиста из ДНР в поселке Гольмовский во время установки камер видеонаблюдения.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Технологии

Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
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Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Происшествия

На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
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Haval планирует получить льготы в России

Дедлайн подписания СПИКов с автопроизводителями истёк 1 июля и большинство компаний успели согласовать условия и заключить соглашения, которые предоставляют льготы в обмен на инвестиции в развитие производства в России.
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Футбол

«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»

Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
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Из Steam всё-таки удалили «фальшивый Cyberpunk» — Cyberprank 2069

Судя по странице обсуждения Cyberprank 2069, покупатели всё-таки получили какую-то игру: похоже, команда Cyberpath создала небольшой район мегаполиса с помощью библиотеки бесплатных ассетов.
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Строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Белоруссии в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса. Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введён в 2020 году, второй - в 2021 году.
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