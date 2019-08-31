Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших. Преступник был задержан прохожими и сдан полиции.

В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих

Общество В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.

Хоккей «Локо» стал победителем молодежного Кубка мира Напомним, что бронзу на турнире взяла финская команда «Кярпят», которая в матче за третье место обыграла «Ред Булл» со счетом 7:4. «Локо» выиграл молодежный Кубок мира второй год подряд.

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Армия и оружие США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.

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Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Наука Физики приблизились в создании суперкомпьютера будущего Сообщается, что результаты эксперимента позволили физикам приблизиться к получению двумерных структур, в которых смогли бы существовать майорановские фермионы, подходящие на роль кубитов в квантовых машинах.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

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Происшествия Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.

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