Футбол
В Лиге чемпионов стартуют первые четвертьфинальные матчиREGNUM 08:15
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
В футбольной Лиге чемпионов стартуют матчи ¼ финала. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля. В этом году в эту стадию турнира пробилось рекордное количество английских команд — четыре.
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