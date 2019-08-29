Футбол

РБКРБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд, стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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Только «группа смерти». Забудьте о «группе жизни»

Спорт-Экспресс08:45

Ротенберги – второй по богатству клан России, «Зенит» предлагал мегаденьги за Миранчука, Навас почти в «ПСЖ», а Санчес – в «Интере» и другие новости утра

Sports.ru01:03

В футбольной Лиге Чемпионов сегодня пройдет жеребьевка группового этапа

Эхо Москвы07:10

Лига чемпионов. Группы «смерти» и «жизни» для «Зенита» и «Локомотива»

Sportbox.RU04:04

Наставник «Славии» назвал клубы, с которыми мечтает сыграть в Лиге чемпионов

Чемпионат05:45

Почему «Зенит» имеет все шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов даже из «группы смерти» - «Реал», «Лион» и «Генк»

Спорт уик-энд07:10

Все участники Лиги чемпионов в одной картинке. «Зенит» в первой корзине, «Локомотив» — в четвертой

Матч ТВвчера в 17:25
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика

Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017–2018 годы.
RT на русском 09:08
Политика

Зеленский выбрал министров обороны и иностранных дел Украины

Украинский президент Владимир Зеленский определился с министрами обороны и иностранных дел.
Газета.Ru 08:11
Экономика

Forbes назвал лучшие банки для миллионеров

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.
Коммерсантъ 06:51
Политика

Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час

В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Футбол

«Барселона» получила отказ от «ПСЖ» по трансферу Неймара

Переговоры между сторонами идут сложно из-за желания представителей французского клуба выручить с продажи Неймара большие деньги – других игроков в качестве компенсации они не рассматривают, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC Sport.
Вести.Ru 03:51
Политика

Джузеппе Конте сформирует новое правительство Италии

Джузеппе Конте получил от формального главы итальянского государства Серджо Маттареллы мандат на формирование нового правительства, сказал Конте журналистам после встречи с президентом в четверг, 29 августа.
REGNUM 04:43
Транспорт

Дорожных знаков в Москве в районе Арбат станет меньше на 44%

РИА Новости 03:26
Энергетика

Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»

Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Происшествия

В Кузбассе во время движения загорелась маршрутка

ТАСС 08:19
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика

Индия передаст России аванс за С-400

Совершенно секретно 04:49
Авто

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Автоспорт

Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой

Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.
Чемпионат 07:51
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

РИА Новости 06:06
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Экономика

Годовая инфляция в Германии в августе замедлилась до 1,4%

Цены на продукты питания и безалкогольные 9напитки в Германии в августе в годовом выражении выросли на 2,7%. Услуги стали дороже на 1,6%. Цены на бытовую энергию выросли на 0,6%.
Финмаркет 08:10
Происшествия

В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

Известия 07:03
Игры

Capcom готовит новую игру во вселенной Resident Evil

Capcom объявила дату анонса нового проекта Project Resistance по ужастику Resident Evil. Тизер игры разработчики покажут 9 сентября.
News.ru 06:30
Армия и оружие

Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Общество

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Авто

Dacia Sandero в июле впервые попал в тройку европейских бестселлеров

CarsWeek.ru 03:42
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии

Российская газета 08:16
Музыка

Наставники «Голоса» поделились впечатлениями о новых участниках

Российская газета вчера в 14:15
Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

Газета.Ru вчера в 20:49
Космос

Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть

Учёные МГУ имени М.В. Ломоносова и НИИ Морфологии человека изучили поведение толстопалых гекконов в космосе и сделали вывод, что даже в состоянии невесомости рептилии проявляют игровое поведение.
Популярная механика 08:14
Культура

Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском вчера в 16:35
Политика

Порошенко готовит переворот, полагают в Раде

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Наука

Иглы для тату оставляют под кожей вредные металлические частицы

МИР 24 вчера в 20:13
Здоровье

Все 6 хирургов в Нижнем Тагиле отозвали заявления об увольнении

Председатель профсоюзной организации учреждений здравоохранения Нижнего Тагила Татьяна Усатова заявила, что все 6 хирургов Центральной горбольницы № 1 отозвали свои заявления об увольнении.
Дума ТВ вчера в 06:08
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