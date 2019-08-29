Футбол
РБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд, стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика
Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017–2018 годы.
RT на русском 09:08
Политика
Зеленский выбрал министров обороны и иностранных дел Украины
Украинский президент Владимир Зеленский определился с министрами обороны и иностранных дел.
Газета.Ru 08:11
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для миллионеров
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.
Коммерсантъ 06:51
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Футбол
«Барселона» получила отказ от «ПСЖ» по трансферу Неймара
Переговоры между сторонами идут сложно из-за желания представителей французского клуба выручить с продажи Неймара большие деньги – других игроков в качестве компенсации они не рассматривают, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC Sport.
Вести.Ru 03:51
Политика
Джузеппе Конте сформирует новое правительство Италии
Джузеппе Конте получил от формального главы итальянского государства Серджо Маттареллы мандат на формирование нового правительства, сказал Конте журналистам после встречи с президентом в четверг, 29 августа.
REGNUM 04:43
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Индия передаст России аванс за С-400
Совершенно секретно 04:49
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Автоспорт
Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой
Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.
Чемпионат 07:51
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Экономика
Годовая инфляция в Германии в августе замедлилась до 1,4%
Цены на продукты питания и безалкогольные 9напитки в Германии в августе в годовом выражении выросли на 2,7%. Услуги стали дороже на 1,6%. Цены на бытовую энергию выросли на 0,6%.
Финмаркет 08:10
Игры
Capcom готовит новую игру во вселенной Resident Evil
Capcom объявила дату анонса нового проекта Project Resistance по ужастику Resident Evil. Тизер игры разработчики покажут 9 сентября.
News.ru 06:30
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Музыка
Наставники «Голоса» поделились впечатлениями о новых участниках
Российская газета вчера в 14:15
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
Газета.Ru вчера в 20:49
Космос
Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть
Учёные МГУ имени М.В. Ломоносова и НИИ Морфологии человека изучили поведение толстопалых гекконов в космосе и сделали вывод, что даже в состоянии невесомости рептилии проявляют игровое поведение.
Популярная механика 08:14
Культура
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском вчера в 16:35
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Наука
Иглы для тату оставляют под кожей вредные металлические частицы
МИР 24 вчера в 20:13
Здоровье
Все 6 хирургов в Нижнем Тагиле отозвали заявления об увольнении
Председатель профсоюзной организации учреждений здравоохранения Нижнего Тагила Татьяна Усатова заявила, что все 6 хирургов Центральной горбольницы № 1 отозвали свои заявления об увольнении.
Дума ТВ вчера в 06:08