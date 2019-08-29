Футбол

РБКРБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд, стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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В футбольной Лиге Чемпионов стали известны последние участники группового этапа

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Sports.ru01:03

Когда узнают своих соперников «Зенит» и «Локомотив»?

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ЛОКОлизация: что ждёт российские клубы в еврокубках

Известиявчера в 17:01

Все участники Лиги чемпионов в одной картинке. «Зенит» в первой корзине, «Локомотив» — в четвертой

Матч ТВвчера в 17:25

Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 17:13

«Зенит» оказался в первой корзине перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ

Чемпионатвчера в 17:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину

Газета.Ru 03:07
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

РБК 27 августа в 11:19
Экономика

Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

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Российская газета 04:32
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Технологии

Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов

В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Экономика

Forbes составил новый рейтинг богатейших семей России

iReactor вчера в 04:28
Политика

Депутаты Верховной рады нового созыва принесли присягу

Известия 04:30
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Здоровье

Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

REGNUM 03:19
Транспорт

В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей

Российская газета вчера в 10:21
Общество

В Хабаровске из-за подъема воды в Амуре закрыли набережную

Центральная часть набережной Амура закрыта с четверга в Хабаровске в связи с ростом уровня воды в реке и необходимостью строить сооружения для защиты от паводка, сообщает правительство края.
РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес

Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни

Российская газета 04:34
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика

Путин на выборах в Мосгордуму может проголосовать за коммуниста

Президент Владимир Путин на предстоящих выборах в Мосгордуму может проголосовать за действующего депутата от КПРФ Николая Губенко.
News.ru 04:28
Политика

В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Политика

Индия выплатила России аванс за поставку С-400

REGNUM 04:09
Происшествия

В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами

Теплоход "Метеор" с 62 пассажирами на борту сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
РИА Новости 03:54
Гаджеты

В популярном приложении для Android нашли вирус

Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Политика

Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу

Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Общество

В затопленном Приморье ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Армия и оружие

Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль

Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Общество

Видео: Вся газпромовская знать построилась в сословном гнезде у Миллера-младшего

Юный Михаил Миллер стал владельцем наделов на выборгском направлении ценой под 200 миллионов.
47 новостей вчера в 17:05
Происшествия

Ограбивший мать Бузовой в Петербурге мужчина оказался рецидивистом

АиФ Санкт-Петербург 04:16
Политика

Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента

Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Гаджеты

Смартфоны Huawei Mate 30 будут продаваться в ЕС без сервисов Google

Смартфоны Mate 30 китайского производителя Huawei останутся без сервисов Google.
REGNUM 04:33
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
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