Футбол
LiveSport.ruАякс — АПОЭЛ 2:0
Эдсон Альварес
|25′
|30′
Драган Михайлович
|34′
Георгиос Меркис
Эдсон Альварес
|43′
Йоэл Велтман
|45′
|56′
Лукаш
|62′
Антонио Яколиш
|64′
Антонио Яколиш
Томас Де Винсенти
|69′
Жоаузинью
|72′
Муса Аль-Тамари
Андре Видигал
|73′
Роман Безяк
|78′
Урош Матич
Лайнус Халлениус
Душан Тадич
|80′
Хаким Зиеш
Дани де Вит
|87′
Эдсон Альварес
Разван Марин
|89′
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
28
Дест
3
Велтман
17
Блинд
31
Тальяфико
18
Марин
30
де Вит
21
Мартинес
7
Нерес
9
Хунтелар
10
Тадич
27
Белец
10
Де Винсенти
30
Меркис
44
Иоанну
23
Жоаузинью
91
Михайлович
71
Видигал
9
Халлениус
8
Лукаш
89
Безяк
20
Павлович
АПОЭЛ
Расстановка 5‑4‑1
«Аякс» одержал победу над АПОЭЛом в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла в Амстердаме, завершилась со счетом 2:0. Хозяева вышли вперед на 43-й минуте, когда точный удар нанес Эдсон Альварес.
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