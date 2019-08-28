«Аякс» одержал победу над АПОЭЛом в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла в Амстердаме, завершилась со счетом 2:0. Хозяева вышли вперед на 43-й минуте, когда точный удар нанес Эдсон Альварес.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.

Экономика Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России Законопроект о федеральном бюджете на период до 2023 года будет рассмотрен на совещании в правительстве 19 сентября.

Гаджеты Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.

Космос Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship Ранее в среду в Техасе компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship, аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.

Политика В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах» Глава Европейское космическое агентство (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Авто Genesis готовится к производству концепт-кара Essentia Концепт Genesis Essentia поразила публику на автосалоне в Нью-Йорке в 2018 году, и, судя по всему, скоро новинка встанет на конвейер.

Происшествия Дожди остановили движение по трассе в районе ЕАО Из-за сильных дождей произошел размыв насыпи объездной дороги, устроенной на период ремонта моста на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск.

Здоровье Ученые назвали продукты, провоцирующие рак Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака, сообщает MedicalXpress.

Происшествия СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Происшествия Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Политика Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Экономика Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).

Армия и оружие Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Экономика Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.

Транспорт На платформах МЦД установят валидаторы для карты «Тройка» К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка».

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.