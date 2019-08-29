Футбол

РБКРБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд, стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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Букмекеры назвали наиболее вероятного соперника «Зенита» в группе Лиги чемпионов

Sport24.ru06:48

Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 17:13

В футбольной Лиге Чемпионов сегодня пройдет жеребьевка группового этапа

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Наставник «Славии» назвал клубы, с которыми мечтает сыграть в Лиге чемпионов

Чемпионат05:45

Ротенберги – второй по богатству клан России, «Зенит» предлагал мегаденьги за Миранчука, Навас почти в «ПСЖ», а Санчес – в «Интере» и другие новости утра

Sports.ru01:03

«Зенит» и «Локо» устроит «Бенфика»

Советский спортвчера в 17:44

Почему «Зенит» имеет все шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов даже из «группы смерти» - «Реал», «Лион» и «Генк»

Спорт уик-энд07:10
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Футбол

«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов

«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
МР7.ру 06:50
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
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Орнитологи определили смысл вороньего карканья

Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:55
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«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
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Врача-«вампира» из Челябинска отправили на принудительное лечение

Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения постановления о принудительном лечении Бориса Кондрашина.
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Илон Маск: «Нам нужно признать, что мы очень тупые. Компьютеры превзойдут нас во всех отношениях»

Компьютеры становятся умнее, чем люди, во все большем и большем количестве сфер деятельности.
Inc. Russia 05:59
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Общество

«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста

Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Политика

Правительство Украины сложило полномочия

РБК 06:59
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Кино

Умер 54-летний актер Александр Числов

Passion.ru 06:10
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Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
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Политика

«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова

В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Энергетика

В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции

Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.
БИЗНЕС Online 06:07
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

РИА Новости 02:44
Политика

В Минске начались переговоры Лукашенко и Болтона

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости в Минске впервые проводят переговоры, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
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Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

Ореанда-Новости 01:45
Происшествия

В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу

Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.
Rambler News Service вчера в 13:19
Транспорт

Собянин: Московское метро к 2023 году вырастет в два раза

Московское метро к 2023 году вырастет в два раза, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге.
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Политика

Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву

РБК 06:24
Политика

Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

«Что касается Украины, собеседники договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) с целью дальнейшей реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении, опубликованном 29 августа на сайте канцлера.
Известия 06:54
Происшествия

Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд

Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google

Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
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Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
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