В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд, стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Наука Орнитологи определили смысл вороньего карканья Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия Врача-«вампира» из Челябинска отправили на принудительное лечение Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения постановления о принудительном лечении Бориса Кондрашина.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Политика Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.

Политика «Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.

Энергетика В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.

Политика В Минске начались переговоры Лукашенко и Болтона Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости в Минске впервые проводят переговоры, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.

Транспорт Собянин: Московское метро к 2023 году вырастет в два раза Московское метро к 2023 году вырастет в два раза, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге.

Политика Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки» «Что касается Украины, собеседники договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) с целью дальнейшей реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении, опубликованном 29 августа на сайте канцлера.

Происшествия Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.

Гаджеты Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.

Политика Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.