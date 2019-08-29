Футбол
РБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд, стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Футбол
«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов
«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
МР7.ру 06:50
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Наука
Орнитологи определили смысл вороньего карканья
Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:55
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
Врача-«вампира» из Челябинска отправили на принудительное лечение
Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения постановления о принудительном лечении Бориса Кондрашина.
Эхо Москвы в Челябинске 07:06
Технологии
Илон Маск: «Нам нужно признать, что мы очень тупые. Компьютеры превзойдут нас во всех отношениях»
Компьютеры становятся умнее, чем люди, во все большем и большем количестве сфер деятельности.
Inc. Russia 05:59
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Кино
Умер 54-летний актер Александр Числов
Passion.ru 06:10
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Энергетика
В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции
Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.
БИЗНЕС Online 06:07
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
В Минске начались переговоры Лукашенко и Болтона
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости в Минске впервые проводят переговоры, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Происшествия
В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу
Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.
Rambler News Service вчера в 13:19
Транспорт
Собянин: Московское метро к 2023 году вырастет в два раза
Московское метро к 2023 году вырастет в два раза, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге.
ТВ Центр 04:07
Политика
Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»
«Что касается Украины, собеседники договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) с целью дальнейшей реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении, опубликованном 29 августа на сайте канцлера.
Известия 06:54
Происшествия
Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд
Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google
Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
Sibnet Новости 04:24
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24