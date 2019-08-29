В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».

Спорт день за днем

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

Спорт день за днем

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.

Здоровье Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.

Армия и оружие Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Происшествия На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Экономика Кто содержит убыточный телеканал «Дождь» Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.

Здоровье Врачи рассказали об опасности чрезмерного употребления орехов Эксперты рассказали, какой вред получает организм от чрезмерного употребления орехов.

Экономика Жители России стали доверять только крупным банкам Россияне стали меньше доверять мелким банкам, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства "Эксперт РА" в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора.

Происшествия Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск Следователи в Тюменской области объявили в международный розыск бывшего гендиректора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод".

Политика Стало известно о возможном обмене Сенцова на Вышинского Ранее, 23 августа, стало известно, что Сенцов и Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина.

Футбол Ловчев: С удивлением увидел, что родился новый «Спартак» Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Зенитом».

Происшествия Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.

Происшествия Экс-чемпиона UFC нокаутировали во время уличной драки Как сообщает TMZ, в одном из ночных клубов на Гавайях 40-летний американец устроил драку с одним из посетителей заведения.

Политика Суд Новосибирска отказался снять с выборов действующего мэра 27 августа кандидат на должность мэра от партии «Справедливая Россия», бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой подал иск об отмене регистрации на выборы выдвинувшегося на второй срок Локтя.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.

Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Политика В посольстве США сообщили о целях визита Болтона в Белоруссию Посольство США в Минске сообщило в Twitter о целях визита советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию.

Наука Орнитологи определили смысл вороньего карканья Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.