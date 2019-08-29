Футбол
РБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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Два российских клуба узнают сегодня своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов
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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов – 2019/20. Что необходимо знать
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