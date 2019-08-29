Футбол

РБКРБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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Два российских клуба узнают сегодня своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

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Определены все участники групповой стадии ЛЧ. «Локомотив» будет в 4-й корзине, «Зенит» – в 1-й

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Все участники Лиги чемпионов в одной картинке. «Зенит» в первой корзине, «Локомотив» — в четвертой

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«Зенит» оказался в первой корзине перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ

Чемпионатвчера в 17:30
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
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Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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Во время раскопок в районе Китайгородского проезда недалеко от парка "Зарядье" столичные археологи нашли деревянный нательный крест конца XVII — начала XVIII веков с изображением Сергия Радонежского.
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Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

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«Ливанская армия открыла огонь по двум израильским беспилотникам в пограничной деревне Адейса», — указывает телеканал.
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С 2020 года в России вводятся нормы по обязательной сертификации товаров и введению маркировки «органическая продукция».
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Болсонару удалил оскорбительный комментарий о жене Макрона

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Соединенные Штаты уверены, что Северная Корея разработала новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты.
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Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

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Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей.
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