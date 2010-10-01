В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

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