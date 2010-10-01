Футбол
РБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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Два российских клуба узнают сегодня своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов
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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов – 2019/20. Что необходимо знать
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Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
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Эксперты поведали, какие продукты могут засорять сосуды.
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