Футбол

РБКРБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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Два российских клуба узнают сегодня своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

Эхо Москвывчера в 18:12

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов – 2019/20. Что необходимо знать

Спорт день за днемвчера в 17:28

Определены все участники групповой стадии ЛЧ. «Локомотив» будет в 4-й корзине, «Зенит» – в 1-й

Sports.ruвчера в 16:55

Все участники Лиги чемпионов в одной картинке. «Зенит» в первой корзине, «Локомотив» — в четвертой

Матч ТВвчера в 17:25

Семака ждет группа жизни, Семина — группа смерти?

Спорт-Экспрессвчера в 17:25

Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 17:13

«Зенит» оказался в первой корзине перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ

Чемпионатвчера в 17:30
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru вчера в 19:07
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Кино

Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Происшествия

В Москве сорвали спектакль о геях

Вести.Ru вчера в 15:21
Транспорт

В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей

Интерфакс вчера в 08:34
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Космос

К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни

Отмечается, что космический объект под названием 2000QW7 оказался размером больше Останкинской телебашни и приблизится к планете 14 сентября.
Inkazan вчера в 05:56
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины

Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Общество

Режим ЧС объявлен во Владивостоке

Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей.
Газета.Ru вчера в 07:56
Происшествия

В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке

Известия 27 августа в 16:18
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Политика

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

Российская газета вчера в 16:55
Культура

«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России

София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда вчера в 14:10
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Авто

Обновленный универсал Volvo V90 впервые попал на фото

Фотошпионы впервые заметили и сняли обновлённый универсал Volvo V90.
За рулем Кубань вчера в 10:55
Происшествия

В Парагвае опрокинулся полный пива грузовик

Грузовик с пивом перевернулся в парагвайском городе Куругуати, а прохожие воспользовались этим и украли около 30 тыс. упаковок.
Известия вчера в 18:40
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Транспорт

Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года

Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Мария Миронова во второй раз станет мамой

Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews вчера в 15:11
Авто

LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России

LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России. Модель была продана в количестве 63 107 экземпляров на сумму 44,9 млрд рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 11:50
Здоровье

Какие продукты могут засорять сосуды, поведали эксперты

Эксперты поведали, какие продукты могут засорять сосуды.
Питерские заметки вчера в 04:52
Политика

Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда вчера в 07:55
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

В Народной милиции ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ по районам населенного пункта Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.
Экономика сегодня вчера в 15:43
Происшествия

В Новосибирске в здании произошло обрушение стены

В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
The Moscow Post вчера в 02:50
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом

Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Армия и оружие

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
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