Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Происшествия Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».

Политика МИД Украины ответил на решение России по Донбассу Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии заявил, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.

Политика США пообещали «агрессивно» добиваться прохода судов в Персидский залив Как отмечает агентство, выступление Маккензи на пресс-конференции в Эр-Рияде прошло до того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе иностранный танкер.

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Транспорт На Крымском мосту закончили укладку рельсов Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

Происшествия РЖД проверит данные о поездке на Blabla-поезде из Петербурга в Москву В РЖД отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что машинист поезда «Петербург-Москва» подвез двух молодых людей в кабине локомотива за 1300 рублей, воспользовавшись сервисом совместных поездок на автомобиле Bla-bla-car.

Музыка Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.

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Общество МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве «По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие 1–2 часа с сохранением до вечера 18 июля, местами по городу Москве ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 м/с», — говорится в сообщении.

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Шоу-бизнес Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.

Общество Телеканал «Рустави 2» сменил владельцев Государство выиграло дело - Минюст о решении Страсбургского суда по делу ТВ "Рустави 2" >> ЕСПЧ признал недопустимыми все претензии юристов телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев к грузинскому судопроизводству.

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Футбол «Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу Кавани «Интер», который все еще находится в поиске нападающего, переключил свое внимание с Ромелу Лукаку на Эдинсона Кавани.

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