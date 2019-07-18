Футбол
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 16:59
Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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«Селтик» победил «Сараево» и сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 16:57
Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Селтик» прошел «Сараево», БАТЭ одолел «Пяст»
Sports.ru16 июля в 05:08
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Политика
МИД Украины ответил на решение России по Донбассу
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии заявил, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.
Обновлено в 00:34
Политика
США пообещали «агрессивно» добиваться прохода судов в Персидский залив
Как отмечает агентство, выступление Маккензи на пресс-конференции в Эр-Рияде прошло до того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе иностранный танкер.
Обновлено в 09:34
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
Врач назвал шесть главных причин, мешающих похудеть
Одними из главных причин, мешающих похудеть, Мясников назвал пищевые привычки и низкую физическую активность.
Обновлено в 02:26
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Происшествия
РЖД проверит данные о поездке на Blabla-поезде из Петербурга в Москву
В РЖД отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что машинист поезда «Петербург-Москва» подвез двух молодых людей в кабине локомотива за 1300 рублей, воспользовавшись сервисом совместных поездок на автомобиле Bla-bla-car.
Обновлено в 08:04
Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Авто
АвтоВАЗ снова остановит производство
Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
Обновлено в 04:48
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие 1–2 часа с сохранением до вечера 18 июля, местами по городу Москве ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Диетолог рассказала, когда лучше всего есть сладкое
Врачи считают, что если человеку очень захотелось съесть сладкого, отказывать себе в этом не стоит.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Телеканал «Рустави 2» сменил владельцев
Государство выиграло дело - Минюст о решении Страсбургского суда по делу ТВ "Рустави 2" >> ЕСПЧ признал недопустимыми все претензии юристов телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев к грузинскому судопроизводству.
Обновлено в 07:47
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Футбол
«РБ Лейпциг» подписал игрока «ПСЖ»
Обновлено в 05:26
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:47
Музыка
Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате
Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
Обновлено в 08:00
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика
Захарова ответила на идею Киева о втором гражданстве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поручение президента Украины Владимира Зеленского создать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу Кавани
«Интер», который все еще находится в поиске нападающего, переключил свое внимание с Ромелу Лукаку на Эдинсона Кавани.
Обновлено в 06:45
Экономика
В РФ рассчитывают, что в октябре Дания даст согласие на заявку по «Северному потоку — 2»
Глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что в российской энергетической компании рассчитывают на то, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу «Северный поток — 2» в октябре текущего года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:36
Политика
Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17
Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.
Обновлено 16 июля в 22:19