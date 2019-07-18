Футбол

Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 16:59

Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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«Селтик» победил «Сараево» и сыграет с «Нымме Калью» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 16:35

БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 17:26

«Селтик» прошел во второй квалификационный раунд ЛЧ

Матч ТВвчера в 16:35

«Селтик» победил «Сараево» и сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 16:57

«Карабах» и «Русенборг» вышли во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:59

Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 16:59

Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Селтик» прошел «Сараево», БАТЭ одолел «Пяст»

Sports.ru16 июля в 05:08
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине

Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Политика

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии заявил, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.
Обновлено в 00:34
Политика

США пообещали «агрессивно» добиваться прохода судов в Персидский залив

Как отмечает агентство, выступление Маккензи на пресс-конференции в Эр-Рияде прошло до того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе иностранный танкер.
Обновлено в 09:34
Политика

СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

Обновлено вчера в 10:00
Здоровье

Врач назвал шесть главных причин, мешающих похудеть

Одними из главных причин, мешающих похудеть, Мясников назвал пищевые привычки и низкую физическую активность.
Обновлено в 02:26
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Происшествия

РЖД проверит данные о поездке на Blabla-поезде из Петербурга в Москву

В РЖД отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что машинист поезда «Петербург-Москва» подвез двух молодых людей в кабине локомотива за 1300 рублей, воспользовавшись сервисом совместных поездок на автомобиле Bla-bla-car.
Обновлено в 08:04
Музыка

Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек

Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Авто

АвтоВАЗ снова остановит производство

Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
Обновлено в 04:48
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие 1–2 часа с сохранением до вечера 18 июля, местами по городу Москве ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:52
Здоровье

Диетолог рассказала, когда лучше всего есть сладкое

Врачи считают, что если человеку очень захотелось съесть сладкого, отказывать себе в этом не стоит.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Телеканал «Рустави 2» сменил владельцев

Государство выиграло дело - Минюст о решении Страсбургского суда по делу ТВ "Рустави 2" >> ЕСПЧ признал недопустимыми все претензии юристов телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев к грузинскому судопроизводству.
Обновлено в 07:47
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Футбол

«РБ Лейпциг» подписал игрока «ПСЖ»

Обновлено в 05:26
Футбол

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:47
Музыка

Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате

Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
Обновлено в 08:00
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика

Захарова ответила на идею Киева о втором гражданстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поручение президента Украины Владимира Зеленского создать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам.
Обновлено в 07:49
Футбол

«Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу Кавани

«Интер», который все еще находится в поиске нападающего, переключил свое внимание с Ромелу Лукаку на Эдинсона Кавани.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Экономика

В РФ рассчитывают, что в октябре Дания даст согласие на заявку по «Северному потоку — 2»

Глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что в российской энергетической компании рассчитывают на то, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу «Северный поток — 2» в октябре текущего года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:36
Политика

Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17

Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.
Обновлено 16 июля в 22:19
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