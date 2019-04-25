Футбол
В Лиге чемпионов могут ввести дивизионыNews.ru вчера в 12:20
Как сообщает Daily Mail, проект реформ был разослан 232 клубам, которые входят в ECA. Президент ECA Андреа Аньелли предлагает ввести в главном клубном турнире мира систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
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Лигу Чемпионов снова кардинально меняют. Нас ждет еще одна Лига Наций?
Спорт день за днемвчера в 12:50
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Кино
Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ
Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Политика
Начальник полиции Шри-Ланки ушел в отставку
Начальник полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару в пятницу ушел в отставку после крупного теракта, в котором погибли свыше 200 человек, новый глава ведомства будет назначен в скором времени, сообщил президент республики Майтрипала Сирисена.
Обновлено в 02:35
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Платформа «Бумеранг» прошла предварительные испытания
Унифицированная платформа "Бумеранг" конструировалась как единая основа для создания различных видов военной техники: бронетранспортеров, колесных боевых машин пехоты, боевых машин с тяжелым вооружением, шасси для техники специального назначения.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:21
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске
Врачи в Омске не смогли спасти мальчика, которого закинул в горящую печь родной дед.
Обновлено в 03:25
Авто
Продажи Rolls-Royce выросли в России на 85%
Продажи Rolls-Royce в России за первые три месяца 2019 года выросли на 85%, сообщает "Автостат".
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте
Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Политика
Словакия остановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»
Словацкий нефтеперерабатывающий завод не устраивает качество нефти Оператор участка нефтепровода "Дружба" в Словакии объявил об остановке прокачки российской нефти, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:56
Музыка
Пашу: Егор остался Кридом, но покинул Black Star
Остались ли права на уже выпущенные треки, мерч и другую продукцию бренда Крид у Black Star — не сообщается.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Россиянам могут запретить ввозить санкционную продукцию
Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Культура
Обнаружено продолжение романа Берджесса «Заводной апельсин»
Другим открытием для исследователей творчества Берджесса стали около 40 его неизвестных рассказов.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
СМИ: подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Владимир Рубан покинул Украину
Бывший руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины.
Обновлено в 03:27
Политика
Ким Чен Ын на бронепоезде покинул Владивосток и отправился в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток и направился обратно в Северную Корею после переговоров с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Хоккей
Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Путин поддержал идею о строительстве нового моста на остров Русский
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Глава МИД Венгрии подверг критике украинский закон о языке
Принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка раскритиковал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Президент Владимир Путин в Пекине получил диплом о присвоении почетной степени доктора наук китайского университета Цинхуа.
Обновлено в 01:43
Культура
Алексей Воробьев ушел из жюри «Ты супер!» в середине проекта
Обновлено в 03:11
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 12:00