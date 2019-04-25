В Лиге чемпионов могут ввести дивизионыNews.ru 12:20

Как сообщает Daily Mail, проект реформ был разослан 232 клубам, которые входят в ECA. Президент ECA Андреа Аньелли предлагает ввести в главном клубном турнире мира систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.

В Лиге чемпионов могут ввести дивизионы

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