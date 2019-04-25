В Лиге чемпионов могут появиться дивизионыРоссийская газета вчера в 12:08

Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов. Предполагается, что это позволит ведущим командам чаще проводить матчи и избегать обязательных встреч с соперниками, существенно уступающими им в классе.

В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы

Спорт день за днем

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