Футбол
В Лиге чемпионов могут появиться дивизионыРоссийская газета 12:08
Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов. Предполагается, что это позволит ведущим командам чаще проводить матчи и избегать обязательных встреч с соперниками, существенно уступающими им в классе.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Армия и оружие
Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Авто
Фотошпионы показали новый Mercedes-Benz C-Class на тестах
В сети опубликовали шпионские фотографии обновленного Mercedes-Benz C-Class, которые проходил дорожные испытания.
Обновлено в 11:49
Политика
Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 06:14
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 11:40
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Здоровье
В Казани пройдет акция «Танцуй! Дыши! Не кури!»
Участники акции смогут проверить своё дыхание, измерить функцию дыхания, узнать фактический возраст легких и получить консультации врачей по профилактике легочных болезней, преодолению курения, физическим методам восстановления своего здоровья.
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Футбол
Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»
Обновлено в 10:36
Происшествия
16-летняя москвичка погибла в метро
Обновлено в 08:24
Общество
Особый вид недвижимости – глэмпинги: отели тысячи звезд
В последние годы в мире появился новый вид таких отелей – глэмпинги.
Обновлено в 03:14
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Ростех начнет продажи системы распознавания лиц FindFace иностранным военным
"Рособоронэкспорт" и компания NtechLab (входят в Ростех) начнут продажи за рубеж уникальной технологии распознавания лиц FindFace для нужд вооруженных сил и спецподразделений.
Обновлено в 12:03
Кино
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов
Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек.
Обновлено в 12:57
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Южнокорейская компания Компания LG Electronics хочет прекратить производство смартфонов в Южной Корее, сообщает телеканал KBS.
Обновлено в 02:09
Здоровье
«Простые вопросы»: Евгений Пушкарев
Мысль была такая: выехать в отдаленные населенные пункты, не в райцентры, потому что там есть ЦРБ.
Обновлено в 06:01
Авто
В России стартовали продажи нового пикапа Isuzu D-Max
На российском рынке начали продавать обновлённый японский пикап Isuzu D-Max, который предлагается в шести модификациях.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок
В Первоуральске обрушились перекрытия здания бывшего интерната. Под завалами оказался ребенок, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 12:06
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Обновлено в 11:32
Общество
Беглов поздравил со столетием жительницу блокадного Ленинграда
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Ивановну Рогову.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Боевые ракеты провезли по центру Великого Новгорода
Сегодня, 25 апреля, по центру Великого Новгорода, по словам очевидцев, провезли боевые ракеты.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Политика
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Наука
Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров
Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Нобоа: «Могу себя назвать черным русским»
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как чувствует себя в России.
Обновлено в 12:27