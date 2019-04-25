Футбол

В Лиге чемпионов могут появиться дивизионыРоссийская газета 12:08

Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов. Предполагается, что это позволит ведущим командам чаще проводить матчи и избегать обязательных встреч с соперниками, существенно уступающими им в классе.
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Бомбардир.ру09:46
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
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Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому

Обновлено вчера в 21:33
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Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

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Армия и оружие

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В Первоуральске обрушились перекрытия здания бывшего интерната. Под завалами оказался ребенок, сообщает пресс-служба мэрии города.
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