В Лиге чемпионов могут появиться дивизионыРоссийская газета 12:08

Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов. Предполагается, что это позволит ведущим командам чаще проводить матчи и избегать обязательных встреч с соперниками, существенно уступающими им в классе.

В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы

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